Klasični ratatuj

Potrebujemo

Za omako: 2 jedilni žlici čim boljšega ekstra deviškega oljčnega olja, 1 rdečo ali rumeno čebulo, 1 rdečo papriko, 400 g paradižnika, 2 stroka česna, 1 čajno žličko sladkorja (mirno izpustimo), 1 jedilno žlico balzamičnega kisa, malo sesekljanega svežega timijana, ščep zdrobljenega suhega origana, morsko sol in sveže zmlet pisani poper. Za oblogo še dve daljši bučki, 3 (odvisno od velikosti) manjše podolgovate jajčevce, nekaj manjših svežih podolgovatih paradižnikov (pelati), dve manjši rdeči čebuli, malo svežega timijana in ščep zdrobljenega origana, čim boljše ekstra deviško oljčno olje, morsko sol, sveže zmlet pisani poper po okusu, nekaj listkov svežega rožmarina, sveže nastrgan parmezan ali drug trdi sir.

priprava

Najprej pripravimo omako. V večji ponvi segrejemo olje in vanj postopoma stresemo sesekljano rdečo čebulo, sesekljan česen, na koščke narezano papriko in narezane paradižnike. Pri visoki temperaturi pražimo pet minut, nato dodamo sladkor (po želji), kis in začimbi. Vse sestavine dobro premešamo in s kuhalnico po potrebi zdrobimo koščke paradižnika. Dušimo 10 minut, nato začinimo s soljo in poprom. Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija. Omako po želji (ta korak mirno preskočimo) prelijemo v mešalnik in jo zmeljemo v gosto zmes, ki naj ohrani vsaj nekaj koščkov. Nastalo omako enakomerno nalijemo na dno manjšega visokega pekača. Odlično se obnese keramični ali steklen, Francozi pa za to jed radi uporabijo litoželezne emajlirane posode. Lotimo se nadeva. Idealno je, če si priskrbimo bučke, jajčevce in paradižnike približno enakega premera, ni pa nujno. Bučke, jajčevce, paradižnike in čebulo narežemo na enakomerne, čim tanjše rezine. Izmenično jih razdelimo po omaki, pri čemer naj se rezine delno prekrivajo, podobno kot strešniki. Postopek nadaljujemo tako dolgo, da je pekač poln in vsa omaka prekrita. Začinimo z origanom, soljo in poprom, po vrhu pa pobrizgamo z oljčnim oljem in posujemo z listki rožmarina. Porinemo v segreto pečico in pečemo pol ure oziroma tako dolgo, da se vsa zelenjava zmehča, omaka pa ob straneh brbota. Vzamemo iz pečice, posujemo s parmezanom in s še malo origana, nato pa pustimo počivati pet minut. Postrežemo kot glavno jed (skupaj s svežim kruhom) ali prilogo.