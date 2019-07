Ta juha je ena najboljših predvsem poleti, ko je bučk ogromno. Pripravi se zelo enostavno in zelo hitro, pa še tako okusna je. Za pripravo lahko uporabite tudi tiste buč(k)e, ki niso bile pobrane dovolj hitro in so prevelike za druge recepte. Veliki bučki pred uporabo le odstranite večje koščice, da vam ostane le bučkino meso in njena lupina. Tudi te nikar ne olupite, saj je v njej veliko vitaminov, pa še tako lepo barvo dajo tej juhi.

Dober tek!

