Recenzija koncerta Skunk Anansie: Pištole iz Brixtona ne popuščajo

V karieri Skunk Anansie , ki traja – s sedemletno prekinitvijo – že petindvajset let, nikdar ni obstajala srednja pot. Londonska četverica kakršne koli oblike resignacije ni bila sposobna niti v trenutkih, ko je zavestno odklanjala vsakršne komentarje o svojem nekonvencionalnem početju in se celo izločila iz kritiškega vrednotenja in komentiranja vsakdana. »Mi nismo politična skupina, mi smo izključno hedonisti,« so (neuspešno!) poudarjali na vsakem koraku. Vseeno bi bilo pisati o Skunk Anansie zgolj kot o še enem v nizu angažiranih bendov sila površno.