Da ne bo pomote, nepričakovano predvsem z vidika potencialne ciljne publike za podobne zgodovinske drame. Ne nazadnje se je siceršnje nišnosti tovrstne produkcije zavedal tudi ameriški ponudnik maloekranskih vsebin, ki je prvi del petdelne nadaljevanke predvajal na začetku maja, torej v senci zadnjih epizod svojega paradnega konja Igre prestolov. Tržna logika je v tem primeru odpovedala. Kar pa ni pravzaprav nič v povezavi z odpovedjo razuma na vseh ravneh, ki smo ji priča med to izjemno dramatizacijo največje jedrske nesreče v zgodovini. Velike katastrofe, ki bi lahko ob drugačnem razpletu opustošila velik del Evrope.

Priredba tragičnega dogodka zgrabi za goltanec takoj v uvodni epizodi, ki se zlovešče začne dve leti po katastrofi, s samomorom sovjetskega znanstvenika Valerija Legasova (Jared Harris). Po časovnem skoku v april 1986, le nekaj trenutkov pred eksplozijo četrtega reaktorja, podoživimo te neverjetne okoliščine. V prvih urah po nesreči vidimo, kako na eni strani odgovorni v elektrarni dvomijo o resnosti položaja in v imenu državotvornosti zagotavljajo, da je vse v redu, na drugi strani pa strmimo v tragičen portret žrtev te nezaslišane nespameti, prebivalcev nekaj kilometrov oddaljenega mesta Pripjat in delavcev z gasilsko odpravo na čelu, ki je prišla gasit požar, naletela pa na smrtonosne kose grafita in izobilje radioaktivnega sevanja.

Černobil je velikopotezen igrani projekt, ki zaradi načina upovedovanja daje vtis verodostojnosti, čeprav je z le malo brskanja po spletu jasno, da je v seriji marsikaj prirejenega. A je treba poudariti, da nikakor ne v želji po dodatnem šokiranju – gola dejstva so vsekakor dovolj pretresljiva sama po sebi –, temveč tekoče pripovedi in podajanja trpkega bistva. V jedru serije pa je med drugim zelo jasno izražen občutek nezaslišane nejevere. Z današnjega stališča in dostopnosti informacij o radioaktivnem sevanju je lahko gledalec le osupel in zgrožen. Nad prikrivanjem neposredno vpletenih funkcionarjev, skrbno pospravljenih v bunkerju, ki ugotavljajo, da je »treba zajeziti širjenje dezinformacij«, do bridkih kadrov likvidacij okuženih živali in prizorov ljudi, ki z otroki opazujejo čudovite visoke plamene, ne zavedajoč se, da veter k njim nosi smrtonosne odmerke sevanja.

Režimske in človeške napake

Žanrsko prepričljivo prestopajoča serija je strukturirana tako, da v vsakem izmed delov obdela določen časovno-vsebinski sklop dogodkov, hkrati pa želi ob omenjenih popravkih nekaterih dejstev posredovati sporočilo, ki ne zvrača krivde na posameznike, temveč nedvoumno razodeva, da je do nesreče prišlo zaradi spleta neodgovornega upravljanja elektrarne, nestrokovnih in premalo izurjenih delavcev, sistemske napake in specifičnih političnih okoliščin. V tem pogledu je pomemben del scenarija izmišljeni lik fizičarke Ulane Homjuk (Emily Watson), ki predstavlja desetine znanstvenikov, ki so v želji po preprečitvi nadaljnjih katastrof tudi na račun dobrega imena in svobode razkrivali resnico. Politično-filozofski register vzporedno s tem gledalca ne slepi, da so predstavljene oblastne mahinacije nekaj neobičajnega ali nekaj izključno sovjetskega. Takšne prakse med vrsticami obsoja, a z zavedanjem, da so sestavni del državnega aparata in nekaj, proti čemer se posameznik ne more boriti.

S tega vidika je peta epizoda, ki si sicer v sodnem zaslišanju kot ameriško-britanska koprodukcija dovoli nekaj klasično hollywoodskih potez, tista, ki poveže vse omenjene človeške in režimske napake v tragično celoto. A kar je najpomembnejše – sklepni del Černobila, čeprav v večinski zasedbi zahodnjakov in namesto v ruščini v angleščini, v vsem tem obupu najde upanje. »Mnoge od lastnosti, ki jih občudujemo pri človeških bitjih, lahko delujejo le ob soočenju s kakšno katastrofo, bolečino ali težavo,« je v knjigi Pot v Wigan zapisal George Orwell, ameriški scenarist Craig Mazin, pisec drugega in tretjega dela Prekrokane noči, in švedski režiser glasbenih videospotov in reklam Johan Renck pa sta to prelila na male zaslone ter vnovič odprla debato o Černobilu in se poklonila stotisočim tistih, »ki so trpeli in se žrtvovali« ter rešili milijone.