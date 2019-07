Medtem ko so nogometaši Olimpije previdni v napovedih pred povratno tekmo drugega kroga kvalifikacij za evropsko ligo z Malatyasporom jutri ob 20. uri v Stožicah, so igralci turške zvezdniške ekipe, ki so v Ljubljano dopotovali že včeraj, optimistično razpoloženi in prekipevajo od samozavesti. »V tednu dni smo zelo dvignili pripravljenost. Potem ko nismo zmagali na prvi tekmi pred svojimi gledalci, sem prepričan, da bomo slavili v Ljubljani. Naš cilj ni le napredovanje v tretji krog kvalifikacij, ampak upamo na uvrstitev v skupinski del lige Evropa,« je samozavesten vodja napada Malatyaspora Edis Jahović, ki prihaja iz Severne Makedonije.

V ljubljanskem klubu se zaradi evropskih nastopov trenutno nihče ne ukvarja s tem, da Italijan Danile Nardin že zelo zamuja z nakazilom prvega obroka treh milijonov evrov za nakup Olimpije. Uspešen start v novo sezono je povzročil evforijo tudi pri predsedniku kluba Milanu Mandariću. Igralce je obiskal in nagovoril pred včerajšnjim treningom v Stožicah. Pravi, da je to Olimpija, kakršno si je vedno želel. »Iz dneva v dan igra bolj suvereno, raste in daje vtis zrele ekipe, ki ima samozavest in kakovost,« pravi Milan Mandarić, ki jutri zvečer pričakuje tudi množično podporo s tribun. Do včeraj so prodali 3500 vstopnic, kar je za čas poletnih dopustov zelo dobro.

Trener Safet Hadžić nima težav s poškodbami in boleznimi. »Malatyaspor ima zvezdniško zasedbo z izredno individualno kakovostjo, saj njeni igralci prihajajo iz španske, italijanske in francoske lige ter iz Južne Amerike. Turki so favoriti, mi bomo pa bomo naredili vse, kar je v naši moči, da jih presenetimo. Fantje bodo morali za napredovanje iti na glavo in dati 200 odstotkov,« napoveduje trener Olimpije Safet Hadžić.

Enainpetdesetletni Ljubljančan, ki je postal ljubljenec navijačev, se ne strinja s trditvijo, da so Turki slabše pripravljeni, ker še niso v tekmovalnem ritmu, ampak meni, da so igralci Malatyaspora na prvi tekmi malo podcenili ljubljansko zasedbo. Prepričan je, da se bodo Turki povratne tekme lotili veliko bolj resno. »Edina stvar, ki se je bojim, je njihova individualna kakovost, ko te lahko z eno potezo, torej s podajo ali golom, kaznujejo za napako in odločijo tekmo. Glede taktike eni drugim ne moremo več ničesar skriti. Čaka nas odkrit boj in morda bi bila dobrodošla še pomoč od tistega zgoraj z neba,« je izpostavil Hadžić. Posebej je povabil gledalce, da napolnijo tribune v Stožicah. »Fantje, moj trenerski štab in ves klub s predsednikom Mandarićem na čelu smo si z zadnjim mesecem minule sezone, ko smo osvojili slovenski pokal, in prvim mescem v novi zaslužili nagrado s polnim stadionom, da bi s tribun grmelo v podporo Olimpiji,« je bil neposreden Hadžić.