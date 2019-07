Maribor je še naprej neučinkovit tudi z igralcem več, Olimpija po treh zmagah še četrtič nepremagana iz Ljudskega vrta. Kolikor sta le lahko, sta Darko Milanič in Safet Hadžić ponudila najboljše, kar premoreta. Vsaj tako sta se odločila. Za derbi se to pač spodobi. Četudi sredi evropskih izzivov in sredi poletja. Škoda le, da se za najboljše na derbiju ni odločila tudi sodniška organizacija. In še bolj, da najboljšega niso prikazali strelci. Derbi brez golov, s katerim ne Maribor ne Olimpija nista bila zares nezadovoljna. Še zlasti ne Safet Hadžić: »Najbolj pomembno je, da imamo karakter in individualno kvaliteto. Vemo, da ima Maribor težave z nami, in morda nam zato nič ne more.«

Za ključno se je – poleg izključitve, ki jo je Mariboru uspelo izsiliti, kot je rekel Milanič – tokrat izkazalo, kateri od treh posegov v enajsterico bo najbolj vplival. S previdno in potrebno rotacijo je bolje zadel Hadžić in se tudi uspešneje prilagodil po izključitvi. Saj ni prvič, zna igrati z Mariborom, poraza še ne pozna in ni bilo videti, da ga bo dočakal tokrat. Skromno pravi, da bo slej ko prej prišel. V Luki Menalu je dobil novo sedmico, ki je pritisnila mariborsko obrambo, pred izključitvijo je imel priložnost tekme, medtem ko se je Maribor v napadu mučil brez Roka Kronavetra. Olimpije izključitev ni potolkla, Hadžić je poslal Maria Jurčeviča v igro, da ne bi Dino Hotić imela preveč prostora ali Andrej Kotnik toliko strelov. Toda vijoličasti brez Alexandra Cretuja in Marcosa Tavaresa, kaj šele Kronavetra, potrebujejo preveč priložnosti za tako skromen izplen. Aleks Pihler in Martin Milec pač nista golgeterja.

Tokrat je Olimpija zaustavila zlasti tiste podaje, s katerimi letošnji Maribor v Evropi predre nasprotnike. Ne Ljubljančanov. »Če se dobro postaviš, imajo težavo,« je razgrnil Hadžić. Milanič je ocenil, da so dobro utrujali tekmeca in pogosto prihajali do priložnosti. Niso pa zadeli. V prvenstvu imajo v treh krogih dva gola. In dve točki. »Lahko gremo ponosni v Stockholm. Prišle bodo tekme, ko bomo iz teh priložnosti zadevali,« je prepričan Darko Milanič.

Kirm je za Bravo izvajal 19 kotov

Po pričakovanjih so v želji po prvih prvoligaških točkah Ljubljančani silovito napadali in stisnili Sežančane v njihov kazenski prostor. Zelo enostranski nogomet, a tudi neučinkovit, saj domači novinec ni izkoristili nobenega od obetavnih napadov, za nameček je Mensah po prodoru zadel prečnik in vratnico. Kraševci so bili prisiljeni vso energijo usmeriti v obrambo, pravih priložnosti, da bi žogo popeljali bliže domačemu kazenskemu prostoru, niso imeli. Ko je kapetan Nemanić po vrnitvi z odmora zaustavil prodor Matka in bil z rdečim kartonom poslan z igrišča, je bila to dodatna voda na mlin domačega iskanja priložnosti za premierno prvoligaško zmago.

Odločilni trenutek se je zgodil devet minut pozneje. Ihbeisheh je podal z desne, Mensah pa je ob neodločni sežanski obrambi žogo v mrežo preusmeril z glavo. Šele po zaostanku in kljub igralcu manj so se začeli malce bolj odločni sežanski prodori čez sredino igrišča. Bongongoui in Sikimić sta bila najbliže izenačenju, premoč pa je bila še naprej v nogah Šiškarjev. O tem priča tudi 19 podaj Kirma iz kota.

Dejan Grabić je torej vpisal zgodovinsko prvoligaško zmago: »Nadgradili smo energijo s prvih dveh tekem, ki se nam rezultatsko nista izšli. Tokrat je bilo drugače in čestitke fantom. Stavimo predvsem na moštvenega duha, ki bo verjetno ključnega pomena skozi dolgo prvenstvo.« »Imeli smo dve ali tri priložnosti, ki se na tekmi ponudijo v vsakem primeru, ampak očitno si nismo zaslužili, da bi bili po takšni predstavi še nagrajeni,« je bil kritičen sežanski trener Andrej Razdrh.

Čeprav je Triglav imel kar dva igralca več, je z velikimi težavami s 3:2 premagal Rudar, ki je znova potrdil, da je v dobri formi.