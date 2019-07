Seveda se nam je spomin takoj vrnil v prejšnji teden, ko so na zelo podoben motor mariborske registracije štajerski redarji dvakrat prilepili listek s kaznijo za nepravilno parkiranje. Kot se je pozneje izkazalo, je bil to motor mariborskega župana Saše Arsenoviča, ki ga je ta parkiral na neprimernem mestu in od »preveč zagnanega« redarja zato prejel položnico.

V uredništvu se zdaj seveda sprašujemo, ali so se mariborski motoristi tako ustrašili tamkajšnjih redarjev – ki si upajo kaznovati celo župana pred njegovo mestno hišo, kaj šele navadne državljane – da zdaj hodijo (napačno) parkirat kar v prestolnico, ali pa je takšno puščanje motorjev splošni šport Mariborčanov, kjer koli so že. No, nekaj se je vseeno izkazalo: da so Jankovićevi redarji vsaj tako zagnani kot Arsenovičevi. Pa saj: a ni slednji še v volilni kampanji govoril, da se bo zgledoval po ljubljanskem »šerifu«? No, zdaj pa ima.