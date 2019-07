In tako še šestkrat

Hrvaška predsednica Kolinda Grabar - Kitarović je ondan na meji z Bosno in Hercegovini izjavila, da je proti žičnatim oviram na tej meji. Ne, ni, kar ste morda pomislili, ni lažna novica. Žica ni mogoča, je dejala predsednica, ker v BiH živijo tudi Hrvati. Toda po ugotovitvah Grabar-Kitarovićeve ograja ni niti potrebna, saj je hrvaška policija izjemno učinkovita pri zavarovanju meje. Pri tem ji je po besedah hrvaške predsednice v pomoč tudi konfiguracija terena, ki da ga je težko prehoditi že podnevi, kaj šele ponoči: »Ko se nekdo prebija skozi ta teren, je normalno, da dobi praske, modrice in telesne poškodbe. Pomislite na to, ko slišite različne zgodbe, da so naši policisti surovi. Niso, to vam absolutno zagotavljam.«