Džamija za začetek preobrazbe Parmove ulice

Potem ko so iz Katarja dobili skoraj 11 milijonov evrov vredno donacijo, so v Islamski skupnosti v Sloveniji vse bližje dokončanju versko-kulturnega centra ob Kurilniški ulici. Manjka jim še 2,4 milijona evrov za opremo, med katero izstopajo tekstilna kupola, lestenec in preproga.