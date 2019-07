Kljub napredovanju tehnologije je občutenje dotika za ljudi s protetično roko običajno bolj iluzija kot resničnost. Revolucionarna robotska roka, ki jo je podjetje Mobius Bionics razvilo v sodelovanju z univerzo v Utahu, uporabnikom povrne zmožnost uporabe roke in tudi občutenja dotika. To so dosegli s stimulacijo perifernega živčevja. Robotska roka s pošiljanjem primernih signalov v možgane posnema občutenje, običajno za človeško roko. Da proces pošiljanja signalov posameznikovemu živčnemu sistemu deluje, je uporabljen vsadek v velikosti aspirina, ki senzorne informacije posreduje robotski roki in možganom, piše portal Popular mechanics.

Revolucionarno roko so raziskovalci poimenovali kar Luke, kar je poklon liku iz Vojne zvezd Luku Skywalkerju, ki je desno roko izgubil v boju z Darthom Vaderjem.