V sredo bo dopoldne sončno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno, v notranjosti Slovenije bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 25 do 30, na Primorskem do 32 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne bodo krajevne nevihte. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. Hladneje bo.

Vremenska slika: Nad Alpami in osrednjim Sredozemljem je šibko območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka nad naše kraje s šibkim severozahodnim vetrom topel in razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno, popoldne bodo v Alpah nastajale plohe in nevihte. V sredo bo sončno, sredi dneva in popoldne bodo krajevne nevihte. Ob morju neviht ne bo.

Biovreme: V torek bodo v severni polovici države občutljivi ljudje imeli manjše vremensko pogojene težave, drugod bo vremenski vpliv večinoma ugoden.