Sigurdsson je v Motovunu zastopal ekipo filma Beli, beli dan režiserja Hlynurja Pálmasona, trenutno enega najobetavnejših mladih filmskih ustvarjalcev. V njegovem imenu je sprejel tudi motovunski propeler za najboljši film festivala.

To je nekaj, kar se pogosto zgodi v vzhodnem delu Islandije. Zelo je megleno, meglena so vsa poletja, vsi dnevi. Po drugi strani tako rečemo tudi, ko je vse pobeljeno s snegom, pa še naprej sneži, tako da ne vidiš ničesar razen beline. Zato beli, beli dan.

Bila je čudovita izkušnja. Z njim sem sodeloval že v njegovem diplomskem filmu na akademiji – tako dobro sva se ujela, da sva se odločila, da morava skupaj posneti še kaj. Scenarij za film Beli, beli dan je zato napisal prav z mislijo name v glavni vlogi. O zgodbi sva se pogovarjala pet let, preden smo film posneli. Kar naprej mi je pošiljal nove ideje, skiciral je prizore, predvajal mi je glasbo, kazal umetnine, jaz pa sem z njim delil svoje ideje. Vlogo sva v tem smislu napisala skupaj. Ko sem prebral scenarij, se mi je zdelo, da sem z njo tako povezan, da bo šlo za nekaj več kot le igranje.

Zelo sem bil presenečen. Mislil sem, da gotovo obstaja kakšen mlad igralec, ki bi mu morali dati to nagrado prej kot meni. Žirijo sem o tem povprašal, pa so mi rekli: »No, stari, zdaj pa nehaj. Morda si prestar za Islandijo, za svet pa še nisi.« Zelo so velikodušni, rekli so, da niso mogli drugače.

Malo me je sram. Nisem Rus, ne znam rusko. No, znam nekaj besed, a ne bi hotel, da jih kdo sliši. Sem pa nekoč v gledališču pel pesem v ruščini, a sem za to imel jezikovnega svetovalca.

Morda se zdi, da sta ta dva tipa filmov popolnoma različna, a v resnici gre vedno za eno in isto delo, za en in isti filmski jezik – le okolje je večje, morda bolj industrijsko. Pri Magičnih živalih je sodelovalo tako veliko ljudi, da si tega prej sploh nisem znal predstavljati. Vse teče kot po maslu, vse je zelo premišljeno. Pri islandskih avtorskih filmih mora biti vse premišljeno na drugačen način, ker smo kot majhna produkcija veliko bolj pod vplivom zunanjih dejavnikov – denimo že vremena, saj ne snemamo v studiih. Kar naprej moraš pripravljati rezervne načrte. Pri Belem, belem dnevu sem imel na neki način še veliko več odgovornosti kot pri velikih filmih – bil sem pač v glavni vlogi.

Toliko stvari je – mislim pa, da je v ospredju dejstvo, da kot narod radi pripovedujemo zgodbe. To je naša dediščina, pripovedujemo pa tudi poslušamo zgodbe. To nas hrani. Danes je tudi zelo lahko posneti film, začneš lahko že mlad – film pač posnameš na telefon. Na Islandiji je na neki način to še lažje, ker nas je tako malo. Če dobiš res dobro idejo, lahko poveš prijatelju, on pa reče: »Dajva!« Morda ima strica, ki ima primerno hišo… Drug drugemu si pomagamo izpeljati takšne stvari, dobre stvari.

Da, so. Morda moraš včasih zasloveti drugod, da ti pozornost posvetijo tudi doma. Islandci Hlynurju Pálmasonu najprej niso posvečali toliko pozornosti, ker je svoj prvenec Zimska brata posnel na Danskem. Niso vedeli, da je to tudi islandski film. Morda so celo mislili, da je on Danec. Zato se zelo veselim, da bomo Beli, beli dan septembra pokazali tudi pri nas.

Res je. Tukaj je tako vroče, ampak na Islandiji je hladno. Včasih si rečemo, da moramo delati, da nam bo toplo. Tudi to sem prej pozabil omeniti: kar naprej moramo kaj početi, deloholiki smo. Če ne snemaš filma, če ni ničesar na vidiku, potem moraš pač v gledališče, napisati moraš knjigo, zložiti skladbo.

Imamo glavno mesto, Reykjavik, potem pa kopico majhnih mestec, raztresenih po Islandiji. Majhna so, a zelo ambiciozna. Hočejo imeti najboljšo športno ekipo, najboljši plavalni bazen, najboljšo telovadnico. V vsaki šoli ponujajo izjemno glasbeno izobrazbo, ker hočejo, da so prav njihovi otroci najboljši. Pogledajo k sosedom: »O, ne, boljši plavalni bazen imajo. Nekaj moramo ukreniti glede našega.« Pogledamo čez mejo: smo neodvisna država na severu Atlantika, pa vseeno pogledujemo k drugim. Kaj na primer delajo Slovenci? Boljši moramo biti od njih.« Mislim, da gre za to. Majhni smo, ampak to ignoriramo.

Vedno bi radi še več. Pritožujemo se, da država umetnosti ne podpira dovolj in namesto tega denar vlaga v kaj neumnega. Kar je po navadi res. Če pa Islandijo primerjam z drugimi državami, nam gre v veliko pogledih prav dobro. Ne moremo se pritoževati, še posebno jaz ne. Veliko srečo imam že vse življenje.