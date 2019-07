Na Glavnem trgu v Motovunu so v soboto razglasili najboljše filme letošnjega festivala: islandski film Beli, beli dan režiserja Hlynurja Pálmasona, o katerem smo poročali v petek, je prejel prvo nagrado, motovunski propeler, nagrada žirije FIPRESCI pa je šla makedonskemu filmu, slovenski manjšinski koprodukciji, Bog obstaja, ime ji je PetrunijaTeone Strugar Mitevske.

Med ljubljenci občinstva je bil sicer zagotovo igrano-dokumentarni film Dnevnik Diane Budisavljević, pri katerem je v petek zvečer občinstvo v letnem kinu na Glavnem trgu vztrajalo vse do konca kljub nevihtnim bliskom na obzorju. Film govori o zagrebški aktivistki avstrijskega rodu Diani Budisavljević, ki je med drugo svetovno vojno iz koncentracijskih taborišč, ki so jih vodili ustaši, kolaboracionisti nacistične Nemčije, v obsežni akciji rešila približno 10.000 srbskih otrok. Da je to dosegla, je izkoristila tako svoje avstrijsko in katoliško ozadje kot zaščito, ki ji jo je dajalo dejstvo, da je bila državljanka tretjega rajha. Črno-beli film hrvaške režiserke Dane Budisavljević združuje igrane in dokumentarne elemente: v igranem delu nastopita Alma Prica kot Diana Budisavljević in Igor Samobor kot njen mož, tudi sam Srb. Film prikaže aktivistkin trud pri organizaciji akcije in njen boj s predstavniki nemške, NDH-jevske in cerkvene oblasti ter Rdečega križa, ki za sodelovanje nimajo posluha; dokumentarni del ponuja spomine preživelih in grozljive arhivske posnetke otrok, ki so jih v taboriščih našli umirajoče zaradi lakote in tifusa.

Dana Budisavljević, sicer daljna sorodnica Diane Budisavljević (za katero prej sploh ni vedela), je filmu vtisnila močan avtorski pečat, saj zgodba ne izstopa le po svoji vsebini, temveč tudi formalni plati. Igrani del filma je posnet dokumentaristično, z netipičnimi zoomi in hitrimi rezi ter v črno-beli tehniki, da lahko nastopa skladno z arhivskimi posnetki. Film, ki je sicer pred dnevi dobil tako nagrado filmskih kritikov kot občinstva na festivalu v Pulju, je že razbesnel hrvaško desnico. Desničarski spletni portal Narod.hr je film denimo označil za protihrvaško propagando, drugje pa so pisali, da otroci v koncentracijskih taboriščih »niso bili smrtno ogroženi«.