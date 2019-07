Mestna svetnica Asta Vrečko je na Mestno občino Ljubljana pred kratkim naslovila predlog o oglaševanju posvojitev živali iz Zavetišča Ljubljana. To deluje v sklopu ljubljanskega živalskega vrta ter skrbi za zapuščene in izgubljene domače živali, predvsem pse in mačke. »Predlagamo, da bi s primernim oglaševanjem javnost spodbudili k odgovornejšemu lastništvu in tehtnemu premisleku ob morebitnem nakupu živali,« je zapisala v pobudi in kot zgled navedla hrvaško mesto Varaždin. »Podjetje Čistoća Varaždin je lep zgled odgovornega odnosa do živali. V okviru akcije za posvojitev živali so opremili vozila za odvoz odpadkov s promocijskimi oglasi, ki sporočajo, naj se ljudje namesto za nakup odločijo za posvojitev.«

Varaždinska Čistoća se je h kampanji Ljubav se ne kupuje (Ljubezen se ne kupuje), ki jo je opazila Vrečkova, pridružila samoiniciativno in svoje tovornjake oblepila z oglasi in fotografijami živali iz zavetišča. Da v podjetju živijo za živali, dokazujejo tudi na delovnem mestu. Njihov običajen dan v službi namreč poteka v družbi treh psov in približno 20 mačk, za katere skrbijo.