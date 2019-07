Kot kaže, se med poplavo komercialnih oglasov, ki jih je mogoče videti v mestu, obeta še en, ki pa bo imel drugačen cilj. Spodbujal bo k odgovornemu ravnanju z živalmi.

Mestna svetnica Asta Vrečko je v imenu svetniškega kluba Levica na župana Zorana Jankovića naslovila pobudo, naj zavetišče za zapuščene živali, ki deluje pod okriljem Živalskega vrta Ljubljana, z oglaševanjem javnost spodbudi k odgovornejšemu lastništvu in tehtnemu premisleku o morebitnem nakupu živali. »Podjetje Čistoča Varaždin je lep zgled odgovornega odnosa do živali. V okviru akcije za posvojitev živali so opremili vozila za odvoz odpadkov s promocijskimi oglasi, ki sporočajo, naj se ljudje namesto za nakup odločijo za posvojitev. V svetniškem klubu Levica menimo, da je to lep primer družbeno odgovornega podjetja, ki z nekomercialnim oglaševanjem učinkovito nagovarja ciljno populacijo,« je zapisala. Eden od ciljev takšnega osveščanja bi bil, da bi brezdomne živali dobile topel in varen dom.