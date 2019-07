Na celjskem tožilstvu so potrdili, da so na celjsko policijo v preveritev poslali anonimno prijavo, ki so jo prejeli v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi, ki naj bi se dogajale na celjski upravni enoti in se nanašajo na nepravilnosti pri prijavi bivanja tujcev pri nas. Da so anonimno pismo prejeli, nam je potrdil tudi Božidar Pezdevšek s celjske policijske uprave in dodal, da naj bi nekateri uslužbenci upravne enote na določenih naslovih prijavili večje število oseb. »Uvedli smo preiskavo in začeli zbiranje obvestil. Preiskava še ni končana, zato več podatkov za zdaj ne moremo posredovati. Ko bo preiskava končana, pa bomo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo,« pojasnjuje Pezdevšek.

Ena na bolniški, druga opozorjena Da so se na upravni enoti že oglasili kriminalisti, nam je potrdil tudi načelnik Damjan Vrečko. Poudaril je, da vseskozi izvajajo notranje nadzore na različnih področjih in v primeru kakršnekoli prijave tudi ukrepajo. »Tako smo ukrepali tudi marca lani, ko smo prejeli prijavo občana zoper eno od uslužbenk v zvezi z domnevnimi kršitvami pri prijavi prebivališča in uslugami tujcem pri urejanju dokumentacije v postopkih pridobivanja dovoljenj za bivanje v naši državi. Prijavo smo takoj odstopili PU Celje, saj sami za preiskavo nimamo pravne podlage. Kriminalist nas je tudi obiskal, kaj je ugotovil, za zdaj ne vemo,« pravi Vrečko. In dodal, da so tudi sami ukrepali in sprožili postopek za ugotavljanje prebivališča na drugi upravni enoti, kjer je imela uslužbenka prijavljeno začasno prebivališče. »Uslužbenka je pred časom vodila postopke s področja tujcev in sprejemala njihove vloge, a tega dela zdaj ne opravlja, saj je že dalj časa na bolniškem dopustu,« pove načelnik. »Letos januarja pa smo na podlagi predloga druge upravne enote za uvedbo postopka preverjanja resničnosti prijave tujca posumili o etično spornem ravnanju druge uslužbenke oziroma, natančneje, njenega moža. Dejanja so se nanašala na nepravilnosti pri prijavi začasnega prebivališča tujcev, o ugotovitvah smo uslužbenko ustno seznanili in je nepravilnosti že odpravila,« še dodaja Vrečko. Ob tem poudarja, da so nenehno pod nadzorom pristojnih organov in tudi inšpekcijskih pregledov je bilo v zadnjih letih kar nekaj. A pri nobenem nisi bile ugotovljene večje nepravilnosti, le manjše neskladnosti, ki pa so jih takoj sanirali in tudi upoštevali priporočila upravne inšpektorice.