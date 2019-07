Pustolovska odprava dijakov Gimnazije Celje Center (GCC) v okviru programa Mednarodno priznanje za mlade (MEPI) se je pred dnevi končala na najboljši možen način. 80-kilometrsko traso poti v angleškem Walesu, na neznanem in razgibanem terenu zunaj civilizacije, v neokrnjeni naravi z izjemnimi razgledi v pokrajini Snowdonia, so dijaki v zelo zahtevnih vremenskih razmerah uspešno premagali v petih dneh in to z 20-kilogramskimi nahrbtniki na ramah, kompasi in zemljevidi. »Priprave so v celoti načrtovali sami, kondicijsko pa so se na zlato britansko pustolovščino pripravljali na poskusni odpravi v Kamniško-Savinjskih Alpah v začetku julija,« je po vrnitvi domov povedala profesorica Marjeta Brežnik, koordinatorica MEPI na GCC, ki je del spremljajoče mentorske ekipe, v kateri so bili še profesorica Alja Pristovšek, profesor Otmar Uranjek ter nekdanja dijakinja GCC Tanja Knez, ki je tudi glavna ocenjevalka. Kot je še povedala Brežnikova, odprava na zlati stopnji zahteva visoko stopnjo samoiniciativnosti, volje in iznajdljivosti že v času večmesečnih priprav, ko udeleženci šele načrtujejo pot, zbirajo denar in se ukvarjajo z logistiko potovanja ter se z lokalnimi britanskimi partnerji in slovenskim nacionalnim uradom dogovarjajo o vseh podrobnostih. V dneh odprave pa so dijaki potrdili visoko stopnjo poznavanja preživetja v naravi brez tehnoloških pripomočkov in izjemno usklajeno timsko delo, samozavest in obvladovanje najrazličnejših veščin, kar je tudi glavni cilj programa MEPI.

Avgusta tudi na Pohorju S končano zlato odpravo so mepijevci korak bliže formalnemu zaključku programa MEPI. Poleg obveznih aktivnosti s področja prostovoljstva, športa in veščin, se mora zlata ekipa celjskih gimnazijcev spopasti še z dodatnim izzivom, imenovanim projekt neznani prijatelj. S tem pa bodo zaokrožili vsa znanja, osvojena v okviru programa, ob koncu pa prejeli priznanje za vztrajnost in pridobljene vrednote ter znanja, ki močno presegajo okvire formalnega izobraževanja v naši državi. Pestro bo tudi v drugi polovici avgusta, ko bodo na Pohorju potekale pustolovske odprave na srebrni stopnji, ki se jih bo udeležilo več kot 20 dijakov GCC. V novem šolskem letu pa se bodo ekipi MEPI na GCC pridružile tudi nove generacije dijakov.