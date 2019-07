»Vse oblike prostitucije so suženjstvo, kriminalno dejanje, grozna pregreha, ki meša med seboj ljubljenje in sproščanje lastnih nagonov z mučenjem nebogljene ženske,« je še zapisal papež. »Človeka ne moreš nikoli prodati,« je opozoril papež v predgovoru knjige duhovnika Alda Bounaiuta.

Opozoril je še, da ženska ni dobrina, ki se jo lahko izkoristi in vrže stran. »To je bolezen človeštva, zmoten način razumevanja družbe. Osvobajanje teh ubogih suženj je milostno dejanje in dolžnost vseh ljudi dobre vere,« je dodal. Pozval je še, da nihče ne sme pogledati stran.

Frančišek je v predgovoru spregovoril še o osebni izkušnji, kako se je srečal z več nekdanjimi prostitutkami in da so na njemu pustile močan vtis, kakšno bolečino in nepravičnost so preživele ženske, poročajo tuje tiskovne agencije.