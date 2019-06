Peter Štumpf, murskosoboški škof: Žrtvam spolnih zlorab verjamem

Ni lahko biti škof. Če se resno spopadeš z alkoholizmom duhovnika, te lahko kakšen vernik ali pa celo duhovnik – s podobnim problemom – zatoži Svetemu sedežu; to se je že zgodilo. Če verjameš žrtvam spolnih zlorab, ti utegne kdo očitati, da ovajaš svoje duhovnike, da si nasedel izmišljenim obtožbam nesramnic. A škofi se na to ne smemo ozirati, poudarja naš sogovornik. »Pri razkrivanju in kaznovanju spolnih zlorab, teh groznih zločinov, moramo iti do konca. Če se bomo šli kalkulacije, kdo bo odnesel celo kožo in kdo je ne bo, ne bo nič,« je odločen škof Štumpf.