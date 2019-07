Slovenija zdrsnila na globalni lestvici inovativnosti

Slovenija je na lestvici najbolj inovativnih držav na svetu 2019 (Global Innovation Index), ki jo objavljata Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO) in poslovna šola Insead, nazadovala za eno mesto in zasedla 31. mesto. Na vrhu lestvice 129 držav ostaja Švica, na drugem in tretjem mestu so Švedska in ZDA.