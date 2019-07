Tekanje v dvoje izdatno obogati partnersko življenje, a tako kot pri delitvi gospodinjskih opravil se lahko zatakne tudi pri usklajevanju želja o gibanju, poudarja Marko Roblek, avtor knjige Zagret za tek. V njej med drugim ugotavlja, da se lahko partner ob našem intenzivnem ukvarjanju s tekom hitro počuti odrinjenega, po drugi strani je lahko neodzivnost partnerja ob naših vabilih k skupnim športnim aktivnostim vir stalnih frustracij, kar ne skali le partnerskega odnosa, ampak tudi užitek v dnevnem odmerku endorfinov. Poleg kolumn in reportaž z velikih maratonov je zato Roblek v svojem knjižnem prvencu zbral številne koristne nasvete, tudi o tem, kako doseči, da bo naš partner brez slabe volje in z nasmehom postal polnokrvni tekač.

1. Bodite svetel zgled Včasih je dovolj, da se nekaj časa ukvarjate s tekom in vašega partnerja bo avtomatično potegnilo, da se vam pridruži. Ko izžarevate novo energijo, ko ste zardeli in preznojeni ter v vedno boljši formi, velikokrat ni treba niti reči na glas, ker vas bo partner sam povprašal, ali se vam morda lahko naslednjič pridruži. Predlog zgrabite z obema rokama – pravkar ste brez hudega napora začeli tekaško razmerje, ki bo vaše partnerstvo lahko plemenitilo še dolga leta.

2. Razložite in razsvetlite Vaš tek lahko pri partnerju vzbudi vrsto odzivov, a nikar ne bodite agresivni, celo jezni, če vas ne razume. Razložite mu, zakaj tečete in kakšne pozitivne spremembe tek vnaša v vaše življenje. Včasih slika ni dovolj: potrpežljivo razložite, kako vam tek topi trdovratno podkožno maščobo in izboljšuje razpoloženje. Stavim, da vas bo partner začel gledati v novi, boljši luči, od tod naprej pa je samo še korak, da gresta naslednjič že skupaj.

3. Sprehod spremenite v lahkoten tek Naporni delavniki in vsakodnevne obveznosti kar kličejo po sproščenem sprehodu in prevetritvi glave. Ko boste videli, da partner nujno potrebuje oddih, ga povabite na sprehod v dvoje. Sproščen korak in pogovor lahko brez težav spremenite tudi v zabavno igro. Stecite, ko boste presodili, da je pravi trenutek, partner pa naj vas poskuša uloviti. Po nekaj razigranih ponovitvah si že lahko čestitate: v partnerju ste našli tekaškega vajenca.

4. Naj vas ne zanese, začnite z otroškimi koraki Za izkušene mačke je ukvarjanje intenzivna dejavnost, ki terja zbranost in napor. Naj vas še tako srbijo podplati; uvajanje vašega partnerja v tek je igra potrpežljivosti. Zadržite se in partnerja ne priganjajte. Prilagodite tempo, ustrezno ga spodbujajte ali upočasnite do hoje, če ugotovite, da je po kilometru ali dveh ob sapo.

5. Naj bo tek vajin skupni konjiček Tako kakor ona vsako sredo s prijateljicami zahaja na pilates in on s kolegi ob četrtkih na rekreativni nogomet, si bosta čas v dvoje najlaže organizirala, če ga bosta točno določila. Zakaj pa torek ne bi bil vajin tekaški večer? Uri skupnega znojenja na cesti, ki ga lahko kot nalašč zaključita še skupaj v prijetni kopeli, se bo težko odrekel še tako zagrizen nasprotnik teka. Rutina, ki se je bo tudi vaš partner vsak teden veselil.

6. Premamite z nagrado Za vsakega pravega tekača je tek sam po sebi nagrada in vsakič znova tudi zadovoljstvo ob premaganih kilometrih. Prihodnji tekači, ki teka še niso spoznali intimno, pa velikokrat ne verjamejo zgolj na besedo, naj bo še tako prepričljiva. Zato partnerja spodbudite na drug način. Na tek ga povabite z obljubo nagrade, ki je ne bo mogel odkloniti. Če odteče tistih nekaj kilometrov z vami, ga peljite na tortico, na večerjo, morda v kino ali celo na koncert. A pozor, saj ga nočete razvaditi: nagrada naj bo motivacija samo pri njegovih tekaških začetkih ali ob posebnih priložnostih, ko odpove vaš običajni tekaški šarm.

7. Za rojstni dan podarite tekaško darilo Kupovanje daril za najbližje in najljubše je velikokrat mukotrpno opravilo. Mu bo všeč črtast pulover? Je to sploh njena barva? Zakaj ne bi bili enkrat drzni in boljši polovici približali tek in tekaških radosti z darilom? Par tekaških copat, ki so primerni tudi za prosti čas, da ne bo hud, češ da ga silite v šport, ali tekaške pajkice, ki so lahko tudi za jogo, da ne bo takoj ugotovila, da jo malo mečete na finto. Za skupni tek potem ni več tehničnih ovir!

8. Obdajte se s tekaško literaturo Vsi premeteni oglaševalci vam na vsakem koraku servirajo svoja sporočila s subtilnimi ali kar neposrednimi oglasi. Tudi vi lahko koristno uporabite njihove metode! Svojo priljubljeno tekaško knjigo nalašč pozabite na partnerjevi nočni omarici. Če to ne bo zaleglo, na mizi pustite reklamni letak bližnje tekaške prireditve, če ste res drzni, pa partnerja prijavite na tekaške nasvete znane tekaške spletne strani ali ga vključite v nagradno igro kakega tekaškega dogodka. Če drugega ne, ga bodo slej ali prej premamile naslovnice s slokimi tekačicami, njo pa fit atleti.

9. Predstavite svojo tekaško družbo Redko kateri individualni šport ima tako razvito družabno komponento kot prav tek. Čeprav se mora vsak tekač sam spoprijeti z zadano razdaljo in včasih zelo zahtevnimi izzivi, je v družbi velikokrat laže. Naj bo pred tekom, med tekom ali po njem. Druženje je privlačno ne samo za zagrizene tekače, pač pa tudi za vse, ki jih spremljajo. Nemalokrat dolgoletni navijač prav zato sklene, da bo poskusil tudi sam. Zelo verjetno je, da bo tudi vaš partner podlegel čarom tekaškega plemena, ker pivo po teku res tekne, v tekaški družbi pa še dvakrat bolj.