Letošnji nočni Tek štirih mostov, ki bo 15. junija, so organizatorji razdelili v šest ženskih in moških kategorij. Dodatna kategorija je tek štafet, ki jo sestavljajo dvočlanske ženske, moške in mešane ekipe. Prijave udeležencev so omejene na 1511. V letu 1511 je namreč Škofjo Loko prizadel hud potres, v katerem sta bila povsem uničena Stari grad pod Lubnikom in Zgornji stolp na Kranclju, so pojasnili organizatorji.

Eden od vrhuncev prireditve bo Tek junakov 3. nadstropja, na katerem bodo nastopili otroci in mladostniki, ki so se ali se še zdravijo na hematoonkološkem oddelku Pediatrične klinike. »To so otroci, ki so se borili oziroma se še borijo s hudimi krvnimi boleznimi in različnimi raki. Pa vendar so to otroci, ki si želijo biti enaki, ki si želijo teči in s tem pomagati svojim naslednikom pri premagovanju teh bolezni z upanjem in pozitivnostjo. Podprimo jih tudi sami in jim namenimo največji aplavz, zaslužijo si ga,« je povedala Valerija Čarman, skupaj z možem Ivom, nekdanjim smučarskim tekačem in olimpijcem, Urško Kolenc, Društvom T4M, Olimpijskim komitejem Slovenije in Klubom slovenskih olimpijcev organizatorica Teka junakov 3. nadstropja. Večer pred desetkilometrsko preizkušnjo, 14. junija, bo minil v duhu »testeninke«, druženja tekačev ob svežih testeninah in zabavnem glasbenem programu.