javni zavod Sotočje in Športna zveza Medvode prihajajoči konec tedna pripravljata tretji festivalski projekt Medvode v gibanju. »Uvodni izvedbi sta bili za nas zgodbi o uspehu in sta resnično povezali celoten kraj, sodelovalo je več kot 300 prostovoljcev, 1400 športnikov in več kot 3000 obiskovalcev,« je pojasnila vodja festivala Ines Iskra.

Vse skupaj se bo začelo že v petek, 31. maja, ko bodo na svoj račun prišli najmlajši obiskovalci. Rdeča nit dogajanja bo mini olimpijada, ki bo letos rekordno obiskana, saj so organizatorji našteli 750 otrok prve triade iz vseh medvoških osnovnih šol in dveh podružnic (OŠ Medvode, OŠ Preska, OŠ Simona Jenka Smlednik, OŠ Pirniče, POŠ Sora in POŠ Topol) ter vrtca Medvode. Potekala bo na nogometnem igrišču v Medvodah, pripravili pa jo bodo v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez (OKS-ZŠZ). Ob 19. uri bo start letošnje novosti – 24-urnega glasbeno-tekaškega maratona z dobrodelno noto. Ekstremni tekač Bogomir Dolenc bo s tekom po medvoških ulicah in cestah znova zbiral sredstva za ustanovo Mali vitez, fundacijo za pomoč mladim, ozdravljenim od raka.

Za vse želje, okuse in generacije zaznamovali turnir odbojke na mivki, ki bo potekal na Zbiljski dobravi, rolanje (Partizan Medvode) in teniški turnir (peščena igrišča ob Gorenjski cesti). Sledilo bo dogajanje v središču občine oziroma na Medvoški cesti, kjer bodo lahko navijači spremljali razburljivo tekmovanje na tekaških rolkah, tek s pasjimi ljubljenčki, cicitek in otroške teke. Na voljo bodo tudi plesne delavnice, turnir v košarki, balinanje, rekreativni kolesarski vzpon na Katarino, kjer vsak udeleženec sam izbere tip kolesa in pot, po kateri bo prispel do cilja, ter številne druge aktivnosti. Poskrbljeno bo za najmlajše obiskovalce festivala, za katere bodo organizatorji pripravili vodene ustvarjalne delavnice in igre. Za varnost in dobro počutje otrok bodo skrbele izkušene vzgojiteljice in animatorke, otroško varstvo pa bo mogoče med 18. uro in 21.30 na prizorišču na označenih mestih. Pika na i festivala bo 3. nočni tek Medvode z začetkom ob 20.15, ki je po dveh uspešnih izvedbah znova vključen v slovenski pokal nočni tek Slovenija. Na voljo bodo ženske in moške kategorije v dolžinah pet ali deset kilometrov.