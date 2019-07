Menedžerja, ki sta v Huaweiju delala več let, sta novinarjem radia povedala, da so se podatki nanašali na število otrok, hobije in finančno stanje posameznih subjektov.

Dostop do teh informacij naj bi uravnavali izključno na sedežu Huaweija na Kitajskem.

Češka enota kitajskega tehnološkega velikana je v odzivu na to poročanje izpostavila, da spoštuje splošno uredbo o varstvu podatkov, poznano po angleški okrajšavi GDPR.

Češka nacionalna agencija za spletno in informacijsko varnost pa je že decembra lani izpostavila, da Huaweijeva programska in strojna oprema predstavljata grožnjo nacionalni varnosti.

Take obtožbe sicer za Huawei niso nič novega. ZDA ga že dolgo sumijo, da izkorišča svoje poslovne aktivnosti za vohunjenje za kitajsko državo, a trdnih dokazov za to še niso predstavile. So pa z besedami, da predstavlja grožnjo ameriški nacionalni varnosti, v Washingtonu omejili delovanje tega koncerna v ZDA.