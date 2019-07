In Slovenija? Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije Akos je ravno minuli petek sporočila, da bo do konca tega leta objavila javni razpis za podelitev frekvenc za omrežja 5G. Do sredine 2020 pa naj bi z izdajo odločb frekvence tudi podelili. Sporočili so še, da pričakujejo sodelovanje vseh operaterjev v državi.