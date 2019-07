Ameriška tehnološka podjetja stopnjujejo pritisk na Trumpa

Nedavno srečanje med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in kitajskim predsednikom Xi Jinpingom ob robu vrha G20 v Osaki je naznanilo omilitev trgovinske hladne vojne med državama in prineslo pomembno olajšanje za vsa ameriška podjetja, ki poslujejo s kitajskim tehnološkim velikanom Huawei. Največja ameriška IT podjetja, kot so Qualcomm, Intel in Google, se bodo danes mudila na sestanku pri predsedniku Sveta gospodarskih svetovalcev v Beli hiši Larryju Kudlowu.