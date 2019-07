Romantična plovba skozi prestolnico

Dan se je že prevešal v večer, spokojni mir brežin reke Ljubljanice pa so sem in tja zmotili zvoki trobente in drugih glasbil. Člani pihalnega orkestra Vevče so mirno vadili pod Prulskim mostom, natančneje na rečni ladjici, in se pripravljali na svojevrsten koncert. Tokrat bodo lahko poslušalce gledali od spodaj navzgor, kar je nenavadno doživetje, pripovedujejo člani in članice orkestra, oblečeni v rdeče-belo-črno ljubljansko krakovsko nošo.