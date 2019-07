Španski parlament danes ni potrdil prvaka socialistov Pedra Sancheza za premierja. Odločitev, sprejeta po koncu dvodnevnega izrednega zasedanja parlamenta o imenovanju nove vlade, je bila pričakovana, saj Socialistična delavska stranka (PSOE) nima absolutne večine oziroma ne premore 176 glasov, kolikor jih je po zakonu potrebnih za izvolitev v prvem krogu glasovanja. Sancheza je danes podprlo 124 poslancev, 170 jih je bilo proti, 52 pa se jih je vzdržalo. Glasovanja so se vzdržali tudi člani levičarske stranke Unidas Podemos, s katero potekajo pogovori o morebitni sestavi koalicijske vlade. Vzdržane glasove so pojasnili »kot potezo za pospešitev pogajanj«.

Da bi slednja možnost socialistom bolj ustrezala, je bilo razbrati iz Sanchezovega govora v ponedeljek, ko je predstavil svoj vladni program, in iz replik na kritike ter stališča voditeljev drugih strank med razpravo. V tem primeru bi socialisti lahko vladali sami oziroma bi imeli manjšinsko vlado. Za morebitno oblikovanje prve koalicijske vlade v Španiji so se prejšnjo soboto sicer začela poganja socialistov s Podemosom kot edinim možnim zaveznikom, a so zastala in ni rečeno, da bodo uspešna.

Drugo glasovanje bo v četrtek, ko bo za izvolitev zadostovala navadna večina. To pomeni, da bi za Sancheza moralo glasovati več poslancev kot proti. V sedanji sestavi parlamenta lahko to doseže na dva načina. Prva možnost je sklenitev sporazuma s Podemosom, druga pa, da se glasovanja vzdržijo vsaj nekateri ali vsi iz desne opozicijske trojice – Ljudske stranke (PP), Ciudadanosa in neofrankistične stranke VOX.

Odločni »ne« desnice

V skoraj dve uri trajajoči predstavitvi programa je Sanchez večkrat nagovoril desne stranke, naj bodo »odgovorne in velikodušne« in omogočijo oblikovanje nove vlade. Dejal je, da »ne gre za izbiro med levo in desno« ali za strinjanje z vladnim programom, temveč za izbiro »ali bo Španija dobila (novo) vlado ali ne«. Odgovor voditeljev desnih strank je bil odločen ne. Predsednik PP Pablo Casado se je spraševal, zakaj bi se vzdržali glasovanja, če je »vaš projekt uničiti Španijo«. Prvak stranke Ciudadanos Albert Rivera pa je Sanchezu očital, da jih prosi za vzdržane glasove, medtem pa v sosednji sobi sklepa dogovor s Podemosom in »prevratniki«, kot desnica označuje katalonske nacionaliste.

Sanchez je možnost sklenitve koalicijskega dogovora s Podemosom presenetljivo omenil samo na koncu govora. Dejal je, da je sporazum mogoč, a da ga zaradi razlik ne bo lahko doseči, saj »težko pridemo do skupnih točk«. Podemosu je Sanchez v razpravi namenil besede: »Če ne dosežemo dogovora, prosim, ne glasujte z desnico.« Vodja Podemosa Pablo Iglesias pa je odvrnil, da je težko razumeti, da se Sanchez med pogajanji z njimi hkrati obrača na desne stranke za podporo. Očital mu je tudi, da je postavljal ovire sklenitvi dogovora. Sancheza je spomnil, da je v začetku označil njihov program za preveč radikalnega, ko so ga prilagodili, mu ni bila po volji koalicijska vlada, zatem je koalicijo pogojeval z zahtevo, da se Iglesias odreče sodelovanju v vladnem kabinetu, kar je sprejel, zdaj ko so koalicijska pogajanja vendarle stekla, pa naj bi nasprotoval zahtevam Podemosa, da dobi ministrstva za finance, delo, znanost in varstvo okolja. Namesto teh jim ponuja druga ter mesto podpredsednika vlade za socialne zadeve, ki pa so po Iglesiasovem mnenju brez konkretne vsebine. V svojem nastopu je Iglesias za Podemos zahteval pristojnosti, ki pritičejo njegovi volilni teži, ne bodo pa v vladi zgolj dekorativni element. To je pripeljalo do precej razgretega soočenja med Iglesiasom in Sanchezom.

Po drugi strani so predstavniki katalonskih in baskovskih nacionalističnih strank danes sporočili, da se bodo pri glasovanju vzdržali ali podprli Sancheza, vendar le, če pride do koalicijskega dogovora s Podemosom.

Politična situacija v Španija je tako vse prej kot enostavna, vendar ni skrb zbujajoča. Ne še. Če Sanchez niti v četrtek ne uspe, ima za nov poskus še dva meseca časa, česar pa naj ne bi izkoristil, temveč bo raje sklical predčasne volitve v jeseni.