Svet je zadnje čase obremenjen s strahovi bližajoče se apokalipse, ki jo prinašajo podnebne spremembe, in ostalimi pogubnimi scenariji, ki jih prinašajo neuravnovešeni svetovni voditelji, zato ni nenavadno, da smo vsaj malo utehe v zvezi s prihodnostjo našli v digitalni tehnologiji. Prejšnji teden so družbena omrežja namreč zaznamovale fotografije obrazov, dostojanstveno postaranih z zdaj že razvpito fotoaplikacijo face app, ki morda ne varuje pred krajo osebnih podatkov, nas pa tolaži s fantazijo dostojanstvene starosti. Navdušeni so tudi mnogi znani Slovenci, na primer poslanec Matjaž Nemec, ki je na instagramu fotografijo podpisal z besedami, da odslej »ni zajebancije«, in radijski voditelj Denis Avdić, ki ocenjuje, da kot starostnik spominja na Seana Conneryja.Od vseh slovenskih estradnikov in vplivnih uporabnikov družbenih omrežij, ki objavljajo posnetke z dopusta, je morda prav gledališčnik Uroš Smolej tisti, ki ima vsako leto recept za najbolj sproščujoče poletje. Kot smo zaznali na njegovem profilu na instagramu, Smolej veliko časa preživi ob domačem bazenu in pripravlja fotogenične gostije. Na seznamu kulinaričnih presežkov, ki jih je doslej pokazal javnosti, so na primer borovničev tiramisu, nadevane paprike, raznovrstne rižote, gratinirane enolončnice, pokrovače s pestom in nazadnje osvežilni zamrznjeni jagodni daquiri, ki ga je, kot kaže posnetek, postregel prav ob bazenu.Zaradi potencialno zavidanja vrednih počitniških prizorov je poletje najboljši čas za odprtje profila na instagramu in pravilu je sledila tudi dramska igralka Nina Ivanič, ki nas tam odslej obvešča o svojem življenju. Delila je že nekaj fotografij z dopusta, med katerimi so tudi fotografija z barke v morskem zalivu, ki je po njenem dokaz, da ne potrebujemo Maldivov, in pa nekaj posnetkov s snemanja nadaljevanke Reka ljubezni, na katerih ima v rokah cigareto. »Kajenje škoduje, včasih pa pač zapaše,« je iskrena igralka, ki je fotografijo med drugim objavila pod ključno besedo »good life« (dobro življenje).Maldivi in sorodne eksotične destinacije so, kot smo to poletje že ugotovili, tuje tudi košarkarskemu zvezdniku Luki Dončiću, saj ga raje zanese na dopustniške lokacije, ki so všeč večini ostalih Slovencev. Letos je tako počitnikoval že v Grčiji, na Krku, nazadnje pa, kot razkriva profil na instagramu njegovega dekleta Anamarije Goltes, kar v Umagu. Tam so se med drugim oglasili na teniškem turnirju ATP, fotografije pa razkrivajo, da sta bila s partnerico nastanjena v eni od novejših vil v zalivu Stella Maris. Ekskluzivne počitniške hiše v Umagu so navkljub infrastrukturi, ki največkrat vključuje veliko vrtne zelenice in zasebni džakuzi, manj običajna izbira za zvezdnika Dončićevega dometa, saj zaradi goste poseljenosti ne ponujajo preveč zasebnosti pred radovednimi pogledi mnogih slovenskih turistov, nastanjenih v bližini.Igralec in zadnja leta strokovnjak za sinhronizacijo otroških animiranih filmov Jernej Kuntner je na instagramu razkril svoje sprostitvene tehnike. V nasprotju z mnogimi kolegi z estrade, ki prisegajo na šport, jogo ali meditacijo, Kuntner raje strelja. »Za mirnost in mirno roko, za zbranost in osredotočenost. Ni boljšega,« je zapisal pod fotografijo s strelišča na ljubljanskem Rudniku, dodal nekaj srčkov, med drugim pa še ključne besede »poka k pr norcih« in »dejmo si ga mal«.Po glasbenem žanru in tudi sicer zabavna slovenska pevka Tanja Žagar te dni oglašuje prihajajoči nastop na slovenski noči, ki se bo odvila na otoku Pašman v severni Dalmaciji, pred tem pa se je oglasila v Istri. Tam je menda dejansko dopustovala in pri tem za instagram posnela nekaj fotografij – eno v kampu, drugo na plaži in tretjo v trgovini, kjer se je igrala z žvečilko v ustih. Početje, ki ga načeloma opazimo (in ustrezno discipliniramo) predvsem pri nagajivo razpoloženih otrocih, je pevka označila za znamenje razposajenosti, ki se ji prepusti v času dopusta.