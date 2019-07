»Zlorabe so se večinoma zgodile v ordinaciji, deloma pa tudi doma,« je za avstrijske medije potrdila tiskovna predstavnica državnega tožilstva v Welsu.

55-letni urolog je v preiskovalnem zaporu že od začetka leta. Zdravnik je v svoj zagovor dejal, da so bili postopki medicinsko utemeljeni, kar pa je izvedensko mnenje že ovrglo. Če ga bodo spoznali za krivega, mu grozi od deset do 15 let zapora.

Po doslej znanih podatkih so se primeri zlorab dogajali med letoma 2000 in 2019. Kazenska ovadba ene od žrtev je preiskovalce pripeljala do zdravnika, nato pa še do preostalih žrtev.