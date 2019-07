12-letnika, ki sta premlada, da bi ju v skladu z nemškimi zakoni preganjali, so predali staršem. Najstnika so pred tem zaslišali in sta na policijski postaji preživela noč, preden so ju v soboto izpustili. Vseh pet, ki so državljani Bolgarije, so do začetka počitnic, 15. julija, začasno izključili iz šole, poroča na spletni strani Deutsche Welle.

Eden od domnevnih 14-letnih posiljevalcev je bil policiji znan že od prej in sicer zaradi dveh primerov spolnega nadlegovanja, a so ga takrat prav tako izpustili na prostost, saj je bil v času prestopka mlajši od 14 let. Sedaj so zanj zaradi ponovitvene nevarnosti odredili pripor.

V skladu z nemško zakonodajo otrok, mlajših od 14 let, ni mogoče kazensko preganjati. Zanje so namesto njih odgovorni njihovi starši, zakoniti skrbniki ali centri za socialno delo.

Prav v luči posilstva iz Mülheima je policijski sindikat že zahteval, da naj bi mejo za kazensko odgovornost znižali na 12 let. Združenje nemških sodnikov predlogu nasprotuje, saj meni, da to mladoletnikov ne bo odvrnilo od kaznivih dejanj. Proti so tudi v Nemškem združenju za zaščito otrok.