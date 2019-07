Američani vedno pogosteje povprašujejo po avokadu in znameniti mehiški omaki guacamole. To je najbolj opazno ravno v času finala lige ameriškega nogometa NFL Super Bowl. Glede na podatke mehiškega združenja pridelovalcev avokada in izvoznikov Apeam so v ZDA samo v času finala lige NFL uvozili 120.000 ton avokada. To je 20 odstotkov več kot leto prej in štirikrat več kot leta 2014.

Zaradi ameriškega povpraševanja so stojnice s hitro prehrano v Mehiki primorane, da strežejo svoje jedi z lažno omako guacamole. V tej različici so še vedno osrednje sestavine paradižniki, čilijevo olje, sol, česen in koriander, avokado pa so nadomestili z vrsto mehiške buče. Omaka je še vedno zelena ter ima podobno konsistenco in okus kot original.

Med glavnimi razlogi za takšno priredbo omake so cene avokada, ki so poskočile. Da je zeleni sadež postal že skoraj luksuzna dobrina, je posledica slabe letine in vedno višjega povpraševanja v ZDA. Konec junija je kilogram avokada stal v povprečju 100 pesov (4,67 evra), kar si mnogi Mehičani ne morejo privoščiti.

Produkcija avokada je v prvih petih mesecih letos padla za 1,2 odstotka oz. 10.000 ton v primerjavi z enakim obdobjem lani. Izvoz se je povečal za 7,6 odstotka. V zadnjih desetih letih se je izvoz povečal za štirikrat. Največji delež avokada izvozijo ravno v ZDA, kjer se potrošnja avokada vsako leto poveča za okoli 15 odstotkov.

Mehika sicer izvaža te priljubljene zelene sadeže v ZDA šele od leta 1997. Lani so s tem zaslužili 2,5 milijarde dolarjev, kar je več, kot so zaslužili z izvozom nafte, še piše portal Deutsche Welle.

Kako pomemben je mehiški uvoz avokada v ZDA, je postalo dodatno jasno, ko je ameriški predsednik Donald Trump maja grozil Mehiki z uvedbo kazenskih carin na vse mehiške izdelke, če ne bo Mehika bolje upravljala z migracijami. Svoje načrte je sicer potem preklical, ko je Mehika med drugim zagrozila z drastičnim porastom uvoznih cen za avokado.