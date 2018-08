Priljubljenost avokada je v zadnjih letih zahvaljujoč generaciji milenijcev zelo narasla. Na Novi Zelandiji so še pred petimi leti vrtnarstva prodala okoli 30.000 avokadovih dreves letno, minulo leto pa kar 200.000. Tamkajšnje vrtnarije imajo v zadnjem času precejšnje težave z izpolnjevanjem vseh naročil. Povpraševanje po avokadovih drevesih je tolikšno, da so številne vrtnarije uvedle čakalne sezname, na katerih je vpisanih že ducate ljudi.

Razlog, zakaj ljudje tako močno hrepenijo po lastnih drevesih avokada, tiči v zasoljeni ceni tega sadeža. Povprečna cena enega avokada je okoli tri novozelandske dolarje (približno 1,8 evra), v začetku leta pa je cena dosegla celo sedem novozelandskih dolarjev (približno štiri evre).

»Ljudje vsak dan povprašujejo po avokadu,« je za Stuff.nz dejal lastnik ene od vrtnarij. Ob tem je dodal, da nove zaloge dreves najbrž ne bo do poznega septembra. Tako posamezniki kot podjetje želijo kupiti mlada drevesa, ki so, kot piše CNN, precej težko dobavljiva.

Kriminala združba, ki krade avokado

Povpraševanju po avokadovih drevesih je težko zadostiti tudi zaradi dejstva, da gre za rastlino, ki potrebuje najmanj dve leti, preden jo lahko prodajo. »Nato lahko traja tudi do pet let, preden drevo prvič obrodi,« so iz ene od vrtnarij še pojasnili za Stuff.nz.

Zaradi velikanskega povpraševanja in skromne ponudbe je kakopak zacvetel črni trg. Na Novi Zelandiji se je razpasla dobro organizirana kriminalna združba, ki z dreves krade sadeže in jih preprodaja. Po poročanju lokalnih medijev je bilo v zadnjem obdobju ukradenih za več tisoč evrov avokadov, ki so pot do končnih porabnikov našli prek črnega trga. Lokalni mediji so ob tem ljubitelje avokada še poučili, kako ločiti med legalno obranim in ukradenim avokadom: prvi ima steblo dolgo med tremi in petimi milimetri, pri ukradenih avokadih pa so odstopanja večja.