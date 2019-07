Nove smrtne žrtve med civilisti na območju Idliba

Današnji letalski napadi sirske vojske in njene zaveznice Rusije so na jugu in vzhodu province Idlib zahtevali najmanj 43 smrtnih žrtev, večinoma civilistov, je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice s sedežem v Londonu. Dodal je, da je najmanj 37 ljudi umrlo v bombardiranju tržnice v kraju Maret al Numan, ki so ga izvedla ruska letala.