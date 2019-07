Nekaj ur po prvem napadu sta bila v mestu Kefraja na vzhodu pokrajine Idlib neznanega letala ubita mož in žena. Severno od province Hama pa so v topniškem napadu umrli trije civilisti, med njimi en otrok.

Sirska vlada in Rusija sta od konca aprila okrepili bombardiranje tega območja, v napadih pa je po podatkih observatorija umrlo več kot 590 civilistov. Uporniki naj bi ubili okoli 45 civilistov.

Območje Alepa, Hame in Idliba naj bi bilo v skladu z dogovorom o demilitarizaciji tega območja, ki sta ga septembra lani podpisali Turčija in Rusija, varno pred ofenzivo sirskih vladnih sil. Vendar pa dogovor ni bil nikoli v celoti uresničen, saj so džihadisti zavrnili umik z načrtovanega demilitariziranega območja.

Januarja je džihadistično zavezništvo razširilo nadzor nad regijo, ki vključuje večino province Idlib, pa tudi sosednje pokrajine Latakija, Hama in Alep.

Vojna v Siriji je od leta 2011 zahtevala več kot 370.000 življenj in povzročila na milijone razseljenih.