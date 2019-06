Agencija Sana je objavila nazorne fotografije žrtev v bolnišnici po napadu. Med njimi so tudi otroci, ki ležijo na nosilih, njihova trupla pa prekrivajo odeje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sirski observatorij za človekove pravice je sporočil, da je med 12 civilnimi žrtvami napada pet otrok. Odgovornost za napad je prav tako pripisal džihadistom, vendar pa pri tem ni izpostavil nobene konkretne džihadistične skupine.

Do raketnega napada je prišlo, medtem ko se v bližnji provinci Hama sirske vladne sile spopadajo z borci džihadističnega zavezništva. V soboto je bilo v spopadih z džihadisti po podatki observatorija ubitih več kot 35 pripadnikov sirske vojske.

V nedeljskem napadu na vas al Wadihi južno od mesta Alep je bilo ranjenih 15 ljudi. Tudi za ta napad naj bi bilo odgovorno džihadistično zavezništvo, ki nadzoruje velik del Idliba in dele okoliških provinc Hama, Alep in Latakija, poroča AFP.

Območje Alepa, Hame in Idliba naj bi bilo v skladu z dogovorom o demilitarizaciji tega območja, ki sta ga septembra lani podpisali Turčija in Rusija, varno pred množično ofenzivo. Vendar pa dogovor ni bil nikoli v celoti uresničen, saj so džihadisti zavrnili umik iz načrtovanega demilitariziranega območja.

Januarja je džihadistično zavezništvo razširilo nadzor nad regijo, ki vključuje večino province Idlib, pa tudi sosednje pokrajine Latakija, Hama in Alep.

Sirska vlada in Rusija sta od konca aprila okrepili bombardiranje tega območja, v napadih pa je umrlo skoraj 400 civilistov. Vojna v Siriji je od leta 2011 zahtevala več kot 370.000 življenj in milijone razseljenih.