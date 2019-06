Predstavil se je del slovenske alpske smučarske reprezentance, ki se pripravlja na novo tekmovalno sezono. Štefan Hadalin, Žan Kranjec, Meta Hrovat in Maruša Ferk so se ozrli v bližnjo preteklost, ki so jo v večini preživeli v fitnesih in skupnih treningih. Manjkali so slovenski tekmovalci v hitrih disciplinah, ki v Celju končujejo četrti cikel od petih petdnevnih kondicijskih priprav, medtem ko se Ilka Štuhec pripravlja po individualnem programu, na treningih pa ji zaradi skupnega sodelovanja z Janijem Grilom občasno dela družbo Štefan Hadalin.

Začetek druženja s slovenskimi alpskimi smučarji ni bil najobetavnejši, a se je nadaljeval optimistično. Meta Hrovat je namreč povedala, da je bila po marčevski operaciji gležnja vrnitev na sneg slaba. Preveč boleča. »Pred dvema tednoma smo se zbrali v Hintertuxu. Komaj sem čakala na prve zavoje, bolečina na avstrijskem Tirolskem pa je bila prehuda. V nadaljevanju sem posvečala veliko časa prilagoditvi smučarskih čevljev. Predvčerajšnjim sem se odpravila na Mölltal, kjer sem po dolgem času spet smučala skoraj brez bolečin. Zelo mi je odleglo. Težav še nisem odpravila, saj sem pazljiva tudi pri kondicijski pripravi,« pravi Kranjskogorčanka.

Pazljivo z gležnjem Mete Hrovat Drugo sezono je glavna ženska kondicijska trenerka Nika Radjenović, ki je pred tem tri leta delala z moško reprezentanco. »Metin gleženj je še kar občutljiv, zato smo zelo previdni. Ne boli jo le v predelu brazgotin, temveč po vsem gležnju. Če preveč teče, jo boli, zato kondicijo kombiniramo s kolesarjenjem in drugimi alternativami,« je pred odhodom s kolesom v dolini v družbi Mete Hrovat in Maruše Ferk odgovorila Nika Radjenović. »Tretja članica ekipe je Klara Livk, sicer članica reprezentance B. Športnice so zelo pridne, delovne in motivirane. Najbolj me navdušuje Maruša, da še vedno najde ogromno energije. Je perfekcionistka, ki jo moram umirjati. Dekleta se kljub razliki v letih odlično ujamejo. Za zdaj smo opravili dva cikla priprav, zadnji tretji pa bo bolj smučarsko obarvan,« pojasnjuje kondicijska trenerka. Slovensko žensko reprezentanco je prevzel Janez Slivnik ter postavil novo trenersko strukturo. O vzdušju v reprezentanci je najprej spregovorila najizkušenejša slovenska reprezentantka Maruša Ferk. »Novi trenerji imajo novo energijo. So zelo energični in se veliko družimo. Z nami tudi tečejo, igrajo odbojko. Prvi občutek je zelo dober,« pravi Maruša Ferk. Meta Hrovat je bila bolj zadržana, a optimistična. »Z novo ekipo sem imela bolj malo stika, saj sem bila v Hintertuxu le dan in pol. Morala se bom privaditi na spremembe. Začutila sem novo energijo. Dekleta imajo velik zagon, prav tako tudi trenerji,« pravi Gorenjka, ki bo danes na ledeniku Mölltal preizkusila nov par smučarskih čevljev, na sneg se bo znova vrnila drugi julijski teden.

Kranjec in Hadalin se med pripravami ne družita veliko Žan Kranjec je na povabilo svojega kondicijskega trenerja Mitje Bračiča del kondicijskih priprav opravil na Poljskem, kjer se je počutil zelo dobro. »Spremembe okolja so vselej dobrodošle. V zadnjih tednih sem vadil v Ljubljani. Za zdaj mi gre vse po načrtih,« pravi Vodičan, ki je zaradi cestnih del na poti do Krvavca in številnih obvozov podobno kot Hadalin na druženje zamudil dobrih 15 minut. »Nerad zamujam, a tokrat ni šlo drugače. Dopoldan sem imel še naporen trening, takoj po njem pa sem hitel na Krvavec,« se je opravičil. »Vsako leto skušam treninge nadgraditi. Vesel sem, da sem letos povečal vzdržljivostno moč. V pripravljalnem obdobju veliko časa namenim psihološki pripravi ter filozofiji v smučarski pripravi. Skušam izkoristiti vsako minuto ter se med treningi čim bolj odpočiti. Kako se skušam odpočiti? Berem knjige in gledam filme. V zadnjem času sem našel nov hobi. Učim se igrati ukulele. Brez predznanja igranja kitare,« pravi Štefan Hadalin, ki je med slovenskimi alpskimi smučarji najbolj dejaven na družbenih omrežjih. V reprezentanci vselej skrbi za dobro vzdušje, največkrat pa si v vragolijah privošči Žana Kranjca, s katerim preživi največ časa. »Med pripravami se ne druživa veliko. Preprosto ni časa. On je iz Vodic, jaz z Vrhnike, dneve imava zelo naporne. Če ostane kaj časa, ga izkoristiva tudi za kaj drugega,« odgovarja Hadalin.

Hadalin na aktivne počitnice v Ischgl Svetovni podprvak v alpski kombinaciji Štefan Hadalin in Žan Kranjec bosta v naslednjih dneh zamenjala okolje. Oba se bosta odpravila na počitnice, Hadalin na avstrijsko Tirolsko, Kranjec pa v Kvarner. Kako je Hadalin prejel vabilo za en teden bivanja v hotelu v prestižnem Ischglu, nam je pojasnil v kabinski žičnici med vožnjo na Krvavec: »Ko sem letos v Areju osvojil srebrno kolajno, me je tiskovna predstavnica Špela Pretnar za dobrih pet minut peljala v avstrijsko hišo, kjer sem pozdravil zbrano množico. Za nagrado sem dobil teden dni bivanja v Ischglu za dve osebi. Z dekletom bova imela polpenzion, prosti čas pa preživljala aktivno na kolesu in pohodih.« Kranjec bo šel za slab teden v okolico Malinske na Krku. »V pripravljalnem obdobju mi ustreza, da dolgo nisem na smučeh. Da se lahko dobro pripravim na novo sezono ter spočijem od zime. Na morju bom opravil po en dober kondicijski trening na dan, nato pa nadaljeval priprave,« pravi Kranjec, ki slovi kot eden od najbolje pripravljenih tekmovalcev v svetovnem pokalu.