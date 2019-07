Skoraj tri ure je na celjskem sodišču trajal predobravnavni narok, na katerem je sodnica Mojca Turinek zaslišala tri priče, stanujoče na Zabretovi v Ljubljani. Zanimala jo je hišna preiskava, ki je tam potekala konec maja lani in so jo na podlagi odredbe in usmeritev tožilstva opravili celjski kriminalisti v sodelovanju z generalno policijsko upravo in kriminalisti iz Ljubljane in Maribora.

Droga v sestrinem stanovanju

»Meni se je takrat, ko sem zagledala ramba s puško v rokah, naredila tema. Prav ničesar se ne spomnim. Se mi zdi pa zamalo, da so mi kar vdrli v stanovanje, saj nismo nobena kriminalna združba,« je izjavila Marija Ana Pajsar. Z rambom je seveda mislila na policiste, ki so njenega vnuka Aljošo Pajsarja takrat tudi vklenili in pridržali, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor, v katerem je še danes. Krivde za očitano posedovanje in razpečevanje droge, s katero naj bi združba zalagala odvisnike na Celjskem in Mariborskem, vsaj 75 naj bi jih bilo, ni priznal. A so drogo med hišno preiskavo našli, in to v stanovanju njegove sestre, ki naj bi živela v ločeni bivalni enoti sicer enodružinske hiše. Kot je povedala na sodišču, potrdila pa je tudi babica, brat ključa njenega stanovanja ni imel. Poudarila je tudi, da je k njej prihajal zelo poredko ali sploh ne, medtem, ko je njen zunajzakonski partner dejal, da je občasno prišel na kavo, ob praznikih tudi na kosilo.

Pajsarjev odvetnik Blaž Tomažin Bolcar je sicer že na začetku predobravnavnega naroka zahteval izločitev vseh dokazov, ki naj bi bili pridobljeni med hišno preiskavo, češ da je bila ta nezakonita. Člani družine namreč trdijo, da jim takrat, ko so vdrli k njim, nihče ni pojasnil, za kaj pravzaprav gre. Pajsarjeva babica pa naj bi to, kaj so počeli in kam so odpeljali vklenjenega vnuka, izvedela šele naslednji dan, ko je poklicala na policijsko postajo Ljubljana Moste. Še več, razburjala se je, da so ji policisti razbili tudi vhodna vrata, zato jo je zanimalo, kdo ji bo povrnil škodo.