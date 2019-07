V hišni preiskavi so pri 37-letniku našli in zasegli starejšo puško znamke Brescia, več nabojev, gotovino in mobilni telefon. Poleg navedenega so zasegli tudi zelene posušene rastlinske delce, za katere sumijo, da je prepovedana konoplja in jih poslali v nadaljnjo analizo, so sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica.

Novogoriški kriminalisti nadaljujejo s preiskavo in bodo osumljenca po zaključku preiskave na podlagi vseh ugotovljenih dejstev kazensko ovadili na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici zaradi utemeljenega suma storitve več kaznivih dejanj.

Osumljenec je sicer star znanec policije.