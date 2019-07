Amazon kot spletni trgovec igra dvojno vlogo. Izdelke prodaja sam kot trgovec, obenem pa ponuja tudi spletno tržno platformo, prek katere neodvisni ponudniki raznih izdelkov te neposredno prodajajo kupcem.

V tem drugem primeru Amazon po pojasnilih Evropske komisije ves čas zbira podatke o aktivnosti na platformi. Po predhodnem ugotavljanju dejstev, ki so ga opravili strokovnjaki evropskega varuha konkurence, se zdi, da ameriški velikan pri tem uporablja podatke o prodajalcih, njihovih izdelkih in transakcijah, ki so lahko občutljivi pri narekovanju konkurence med ponudniki.

»Evropski potrošniki v vse večji meri nakupujejo prek spleta. Spletna trgovina je okrepila konkurenco med trgovci in prinesla več izbire ter nižje cene. Zagotoviti moramo, da velike spletne platforme teh koristi ne izničijo s protikonkurenčnim delovanjem,« je začetek preiskave proti Amazonu pospremila evropska komisarka za konkurenco Margrethe Vestager, ki se ji tudi v novi komisiji pod vodstvom Nemke Ursule von der Leyen obeta eden najpomembnejših položajev.

Komisija bo tako v okviru preiskave pregledala standardizirane pogodbe med Amazonom in ponudniki, ki uporabljajo njegovo platformo, v skladu s katerimi ameriški gigant analizira podatke. Še posebej jo bo zanimalo, kako uporaba teh nakopičenih podatkov v vlogi Amazona kot trgovca vpliva na konkurenco v spletni trgovini.

Zanimala jo bo tudi vloga podatkov pri izbiri tistih »srečnih dobitnikov« privilegija, da se uvrstijo v t. i. nakupni okvirček (Buybox) na desni strani spletne strani. Gre za to, da v primerih, ko več ponudnikov prodaja nek izdelek, le eden običajno pristane v tem okvirčku, prek katerega lahko kupci z enim klikom izdelek dodajo v svojo virtualno nakupovalno košarico. Ker se po navedbah komisije velika večina nakupov opravi prek Buybox, je uvrstitev v ta okvirček ključna.