Slovenska moška košarkarska reprezentanca se bo v kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu v Nemčiji, Italiji, Gruziji in na Češkem leta 2021 pomerila z Avstrijo, Madžarsko in Ukrajino. Slovenija je na zadnjem EP 2017, ki so ga gostile Turčija, Finska, Izrael in Romunija, osvojila zlato kolajno.

Na EP se bodo iz vseh osmih kvalifikacijskih skupin uvrstile po tri reprezentance, iz skupin, kjer nastopajo gostitelji zaključnega prvenstva (Nemčija, Italija, Gruzija in Češka), pa po dve izbrani vrsti. V kvalifikacijah bo sodelovalo 32 reprezentanc, na zaključnem turnirju pa jih bo nastopilo 24.

Nasprotnice dobile tudi slovenske košarkarice Znane so tudi tekmice slovenskih košarkaric v kvalifikacijah za EP 2021 v Franciji in Španiji 2021. Slovenija bo igrala v skupini A, v njej so še Grčija, Islandija in Bolgarija.Nastop na EP si bodo zagotovile zmagovalke vseh devetih kvalifikacijskih skupin ter pet najboljših drugouvrščenih reprezentanc. Slovenija je doslej dvakrat nastopila na zaključnih turnirjih stare celine. Na svojem premiernem nastopu na Češkem 2017 je zasedla 14. mesto, na letošnjem v Srbiji in Latviji pa deseto mesto. Na prvenstvo sta kot gostiteljici že uvrščeni Francija in Španija.

Kvalifikacijske skupine za žensko EP 2021 * Skupina A: Slovenija Grčija Islandija Bolgarija * Skupina B: Švedska Črna gora Izrael * Skupina C: Rusija BiH Švica Estonija * Skupina D: Italija Češka Romunija Danska * Skupina E: Srbija Turčija Litva Albanija * Skupina F: Velika Britanija Belorusija Poljska * Skupina G: Belgija Ukrajina Portugalska Finska Skupina H: Madžarska Slovaška Nizozemska * Skupina I: Latvija Hrvaška Nemčija Severna Makedonija