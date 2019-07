Ekipa Cedevite Olimpije vse bolj dobiva dokončno podobo za prihodnjo sezono. Potem ko so v petek iz kluba sporočili, da je novi član ljubljanskega moštva 206 centimetrov visoki ameriški krilni center Mikael Hopkins, je dan kasneje prišla novica, ki so se je navijači zmajev precej bolj razveselili in so jo čakali že nekaj časa. Prav tako dveletno sodelovanje je namreč z Olimpijo sklenil slovenski zlati reprezentant Jaka Blažič, ki je v zeleno-belem, po novem zeleno-oranžnem dresu, že igral med letoma 2011 in 2013. Devetindvajsetletni Blejec se je nato mudil še pri Crveni zvezdi, Baskonii, Andorri in Barceloni, zdaj pa bo ljubljanskemu kolektivu pomagal pri uresničitvi visoko zastavljenih ciljev. V kratkem bi se mu moral v moštvu pridružiti tudi njegov dober prijatelj Luka Rupnik, ki je v zaključnih pogajanjih, vse bolj pa je verjetno, da tudi 25-letni ameriški organizator igre Codi Miller McIntyre, ki je v lanski sezoni s še eno novo okrepitvijo zmajev, Markom Simonovićem, delil slačilnico pri ruskem Zenitu. Drugi Marko Simonović, 19-letni Črnogorec, zapušča Ljubljano in se kot posojeni igralec za dve sezoni seli k Megi Bemax, kjer bo soigralec slovenskega košarkarja Jurija Macure. Podobna usoda čaka tudi 19-letnega Ukrajinca Jusufa Sanona, ki mu Olimpija prav tako išče klub, kamor bi ga posodila.

Jaka Blažič v Ljubljano prihaja precej bolj zrel, kot je bil, ko jo je zapustil pri 23 letih. Pet od vmesnih šestih sezon je namreč preživel v evroligi, pri Andorri je bil celo eden najboljših posameznikov v evropskem pokalu. V zadnji sezoni se pri Barceloni ni naigral, čeprav ga je trener Svetislav Pešić v prvih mesecih močno hvalil in ga označil za igralca, ki si ga želi vsak klub. »Sem v najboljših košarkarskih letih. Verjamem, da lahko pomagam projektu Cedevite Olimpije. Prepričan sem, da lahko postane res uspešna zgodba,« je za klubsko spletno stran spregovoril Jaka Blažič, ki ključ do uspeha zmajev vidi v nepopustljivem pristopu. »Vse trenutne igralce krasi nepopustljivost. Zagotovo bo v sezoni prišlo tudi do trenutkov, ko nam ne bo šlo vse po načrtih, in verjamem, da bomo v takih trenutkih prav zaradi tega karakterja lahko obrnili zgodbo nazaj na pravo pot. Ravno ta nepopustljivost nas bo krasila skozi celotno sezono. Obljubim lahko pravo energijo in zagnanost na vsaki tekmi, verjamem pa, da bodo tudi rezultati posledično pravi.«

Olimpija ima trenutno na spisku devet igralcev. Pet Slovencev (Murić, Krampelj, Mulalić, Zagorac, Murić) in štiri tujce (Krušlin, Stipanović, Simonović, Hopkins). Če bosta Rupnik in Miller McIntyre postala šesti Slovenec in peti tujec, gre pričakovati, da bo športni direktor Sani Bečirović posegel vsaj še po enem domačem košarkarju. Zdi pa se, da bi zmaji potrebovali kakšnega dominantnega centra.