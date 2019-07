Potem ko sta skupščini Olimpije in Cedevite v začetku prejšnjega tedna uradno prižgali zeleno luč za združitev, so pri novonastalem kolektivu zavihali rokave in se vrgli v sestavo moštva za prihodnjo sezono. Trener Slaven Rimac bo tako računal na stara znanca iz lanske sezone Andrijo Stipanovića in Filipa Krušlina, kakor tudi na Eda Murića in Martina Kramplja. V minulih dveh dneh so se spisku pridružili še trije – Mirko Mulalić, Saša Zagorac in izkušeni 33-letni srbski reprezentant Marko Simonović, ki je v zadnjih dveh sezonah nosil dres Zenita. A s tem se dejavnosti pri Ljubljančanih še ne bodo končale. Po hitrem postopku bodo v prihajajočih dneh objavili še nadaljnje okrepitve, saj želi športni direktor Sani Bečirović že v naslednjem tednu zaključiti sestavo moštva. Med njimi naj bi bila po naših informacijah tudi slovenska reprezentanta Jaka Blažič in Luka Rupnik, šušlja se tudi o Jaki Klobučarju, medtem ko dobro obveščeni viri trdijo, da je dogovor že sklenjen s 26-letnim ameriškim krilnim centrom Mikaelom Hopkinsom, ki je v lanski sezoni z Mulalićem delil slačilnico pri bolgarskem Balkanu.

S polnimi pljuči šele naslednjo sezono

V prihodnji sezoni bo Olimpija nastopala v evropskem pokalu in ligi ABA, medtem ko se bo v državnem prvenstvu priključila v drugem delu. Priprave naj bi moštvo trenerja Slavena Rimca začelo v začetku avgusta, prva uradna obveznost pa jih čaka 26. septembra, ko bodo v četrtfinalu superpokala lige ABA, ki ga bo gostil športni center Dražena Petrovića v Zagrebu, merili moči s FMP. V sredo, 2. oktobra, bo v prvem krogu evropskega pokala v Stožicah gostovala Darušafaka, medtem ko bo nekaj dni kasneje na uvodu lige ABA moštvo gostovalo pri Megi Bemax. Čeprav sta predsednik Olimpije Tomaž Berločnik in podpredsednik Emil Tedeschi ob združitvi napovedala odkrit napad na evroligo, bo v prvi sezoni to nekoliko težje. Cilji ostajajo visoki, a vseeno je dobršen del okoli 4,5 milijona evrov visokega proračuna za sestavo ekipe namenjen tudi odpravninam zaradi prekinitve pogodb z lanskimi člani Cedevite in Olimpije. V tem pogledu je vodilnim zagotovo prišel prav odhod Luke Šamanića v ligo NBA, saj bi moral na račun zmajev kapniti slab milijon ameriških zelencev, ob tem pa je tudi bolj razumljiva vrnitev Mirka Mulalića in Saše Zagorca. Dejstvo je namreč, da mora Olimpija zavoljo pravil v državnem prvenstvu v moštvu imeti osem Slovencev in da bo morala zaradi zgoraj omenjenih razlogov to poletje še nekoliko bolj paziti na zapravljene zneske. Ljubljanski klub bo tako s polnimi pljuči resnično zadihal šele naslednjo sezono.

Že v letošnji pa mu bo zadnja okrepitev Marko Simonović v izredno pomoč. Triintridesetletni srbski reprezentant, ki je s Crveno zvezdo dvakrat osvojil ligo ABA, zadnji dve sezoni pa nosil dres ruskega Zenita, se prihoda v Ljubljano izredno veseli. »Občutki ob podpisu pogodbe so sijajni. Ljubljano dobro poznam, saj sem tu pogosto igral. Cedevita Olimpija ima pomemben projekt z velikimi ambicijami, ki so skladne z mojimi, in to me veseli. Z Bečirovićem sva bila v dobri komunikaciji in zlahka sva se dogovorila o vsem v obojestransko zadovoljstvo,« je povedal Marko Simonović.