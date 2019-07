V del vzhodnega Jeruzalemu je zgodaj davi prispelo več sto izraelskih vojakov z buldožerji, je prek Twitterja sporočila Palestinska osvobodilna organizacija, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Po navedbah palestinskih aktivistov na kraju dogodka so izraelski vojaki v poslopja v soseskah Sur Bahir in Vadi al Humus namestili eksploziv, tam živeče prebivalstvo pa sedaj na silo evakuirajo.

Novinarjem so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP izraelske oblasti preprečile dostop do območja, naj bi pa vojaki danes rušili najmanj tri večstanovanjska poslopja, med katerimi sta bili dve še v gradnji.

Izrael trdi, da so bile zgradbe zgrajene preblizu varnostnega zidu, ki ga je judovska država postavila za zaščito pred napadi z Zahodnega brega. Palestinci pa trdijo, da Izrael varnost izkorišča kot izgovor za njihov izgon iz sosesk v vzhodnem Jeruzalemu, kar sodi v okvir dolgoročnih prizadevanj za širitev judovskih naselbin.

Izpostavljajo tudi, da je večina prizadetih poslopij na območjih, ki bi morala biti glede na pretekle sporazume med Izraelci in Palestinci pod pristojnostjo palestinskih oblasti. »Cilje te operacije je Jeruzalem odrezati od Betlehema,« je poudaril pristojni palestinski minister Valid Asaf.

Tudi Urad ZN za usklajevanje humanitarnih zadev (OCHA) je prejšnji teden poudaril, da so nekateri deli območij, na katerih se je Izrael odločil rušiti stavbe, pod pristojnostjo palestinskih oblasti, medtem ko so drugi dejansko pod izraelsko upravo.

A izraelski minister za javno varnost Gilad Erdan je prek Twitterja v odgovor na kritike zatrdil, da Palestinci lažejo, in poudaril, da je rušenje nezakonitih poslopij »v skladu s sodbo izraelskega vrhovnega sodišča, ki je soglasno odločilo, da so bile te zgradbe nezakonito postavljene blizu varnostne ograje in zato predstavljajo grožnjo za življenje državljanov in varnostnih sil«.

Vrhovno sodišče je prejšnji mesec zavrnilo eno izmed pritožb na rušenje, izraelska vojska pa je nato prebivalcem oz. lastnikom stanovanj sporočila, da se bo njihove domove rušilo.

Po podatkih OCHA se sodba vrhovnega sodišča nanaša na skupaj 10 poslopij, ki že stojijo ali pa so še v gradnji. Zadevajo tudi okoli 70 stanovanj. Zaradi rušenja bo brez strehe nad glavo ostalo 17 ljudi, prizadetih pa jih bo skupaj 350, ki so v stanovanja investirali.

Palestinci v vzhodnem Jeruzalemu se bojijo, da bi lahko podobna usoda v bližnji prihodnosti doletela še 100 poslopij.