Kot je poročala nemška tiskovna agencija dpa, naj bi v odkritem neolitskem naselju pred devetimi tisočletji prebivalo do 3000 ljudi. Ta gostota prebivalstva bi po današnjih standardih po besedah raziskovalcev ustrezala definiciji "prave metropole". Vardi je prepričan, da bo najdba izjemno zaznamovala dosedanja vedenja o obdobju neolitika, česar se zavedajo tudi številni mednarodno priznani strokovnjaki, piše spletna stran The Times of Izrael.

Raziskovalca sta dodala, da so doslej verjeli, da je bilo območje Judeje prazno ter da so naselbine takšne velikosti obstajale zgolj na drugem bregu reke Jordan oziroma na severu Levanta. "Namesto nenaseljenega območja pa smo sedaj odkrili kompleksno naselje, v katerem so obstajala različna sredstva za ekonomsko preživetje in to le nekaj centimetrov pod površjem," je bil navdušen Khalaily.

Odkrili so tudi ceste

Arheologi so na mestu izkopavanj odkrili ostanke velikih zgradb ter soban, namenjenih bivanju, pa tudi javnih zgradb ter prostorov, ki so bili namenjeni izvajanju obredov. Med zgradbami so odkrili tudi ceste, kar priča o zelo naprednem načinu načrtovanja naselja, so sporočili iz neodvisnega izraelskega strokovnega sveta za antikvitete. Prav tako so odkrili, da so prebivalci naselja včasih za gradnjo tal v nekaterih zgradbah uporabili omet.

Raziskovalci so po pisanju dpa dodali, da posmrtni darovi, ki so jih odkrili v številnih grobnicah, nakazujejo na to, da so bili prebivalci naselja gospodarsko in kulturno povezani tudi s prebivalci daljnih krajev. Med predmeti, ki so jih našli v grobnicah, so bili namreč nekateri narejeni iz njim neznane vrste kamna, pa tudi predmeti ustvarjeni iz vulkanskega stekla, ki izvira iz Anatolije, ter školjke, med katerimi je nekaj takšnih, ki izvirajo iz Sredozemskega in Rdečega morja.

Med drugimi najdbami, ki jih navajajo tuji viri, so tudi konice puščic, noži, sekire, deli nakita, kipci ter tudi skladišča stročnic. Prebivalci naselja naj bi se prednostno ukvarjali z ovčjerejo, ker so se v naselju ustalili, pa so vse bolj razvijali tudi agrikulturo, med drugim navaja The Times of Izrael.