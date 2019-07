Čeprav pripada Izraelu, je v tem kraju in sosednjih vaseh številno tudi arabsko prebivalstvo. Mnogi Palestinci iz okoliških vasi so v Afulo pogosto prihajali s svojimi otroki, da bi se ti lahko poveselili in igrali v mestnih parkih. Nikoli niso imeli težav, dokler ni vodenja mesta prevzel nov župan Avi Elkabetz. Ta je konec junija uresničil svojo predvolilno napoved judovskim volilcem, da bo v primeru zmage preprečil »osvajanje parka« od arabskih prebivalcev sosednjih vasi. Rečeno, storjeno. Ko se je Elkabetz zavihtel na županski stolček, je bil sprejet poseben krajevni odlok, ki je nerezidentom Afule prepovedoval obiskovanje parkov. Čeprav naj bi bil odlok uperjen proti vsem zunanjim obiskovalcem mesta, se je izvajal povsem rasistično, segregacijsko. Pazniki, ki stojijo pred vhodi v parke Afule, so namreč od uživanja v vodometih, zelenicah in sencah dreves odvračali samo Arabce. Nevladna organizacija Adalah, ki bdi na uresničevanjem pravic arabske manjšine v Izraelu, je krajevni odlok izpodbijala na sodišču. Ko je organizacija zbrala dokaze, da se odlok izvaja zgolj za Arabce, je tudi generalni tožilec sodišču predlagal, da ga je treba razveljaviti, parke pa odpreti za vse. Sodišče je slednjič presodilo, da je prepoved obiskovanja parkov nezakonita.