Domnevni vohuni so bili zaposleni kot izvajalci in svetovalci na občutljivih položajih na ekonomskem, jedrskem, infrastrukturnem, vojaškem in kibernetskem področju, so iranski mediji povzeli sporočilo ministrstva za obveščevalne zadeve.

Osumljence so aretirali med marcem 2018 in marcem 2019 ter jih predali pravosodnim organom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vsi pridržani so iranski državljani, delovali pa so neodvisno eden od drugega. Nekatere od njih so Američani rekrutirali tako, da so jim v zameno za vohunjenje obljubili vizum za ZDA oz. obnovo vizuma.

Njihova naloga je bila zbiranje tajnih informacij ter izvajanje tehničnih in obveščevalnih operacij na pomembnih in občutljivih položajih z uporabo napredne opreme, je danes na novinarski konferenci pojasnil vodja protiobveščevalne enote na iranskem ministrstvu za obveščevalne zadeve.

Zaenkrat ni jasno, ali so aretacije povezane s primerom, ko je Iran junija sporočil, da je razbil večjo kibernetsko vohunsko mrežo, ki naj bi jo vodila Cia, ter da so v več državah aretirali osebe, povezane s to mrežo.

Že od maja se razmere med Zahodom in Iranom zaostrujejo, ko so v veljavo stopile nove strožje ameriške sankcije, ki jih je Washington uvedel po lanskem izstopu iz iranskega jedrskega sporazuma. Iran je od takrat začel delno opuščati jedrski dogovor, prejšnji teden pa je v Hormuški ožini zasegel tanker, ki je plul pod britansko zastavo.