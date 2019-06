Novi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je maja razpustil sebi nenaklonjeni parlament (volitve bodo 21. julija), še vedno vzbuja upanje, da bo odpravil korupcijo, ki je najbrž glavni vzrok, da so Ukrajinci danes najrevnejši v vsej Evropi. Sicer so Ukrajinci že pred petimi leti podobno upali, da se bo začel boj proti korupciji. Tedaj je ukrajinski predsednik postal tovarnar čokolad Petro Porošenko, za katerega pa se je kmalu izkazalo, da je primeren za to nalogo tako kot lisica za varovanje kokošnjaka.

Morda je na padanje podpore pri Zelenskem in njegovi stranki vplivala njegova odločitev, da za vodjo svojega urada postavi Andrija Bohdana , nekdanjega odvetnika Ihorja Kolomojskega . Milijarder Kolomojski namreč ni samo lastnik televizijske hiše, ki se ji ima Zelenski zahvaliti za kariero komika in zmago na predsedniških volitvah, ampak je tudi eden od najbolj brezobzirnih tajkunov.

Veliko Ukrajincev je vsekakor še vedno pod vtisom nadaljevanke Služabnik ljudstva, v kateri je Zelenski igral dobrega predsednika države. Kdor je pred dvema mesecema volil za 41-letnega Zelenskega, je imel pred očmi to filmsko vlogo velikega borca proti korupciji. Sicer bi po zadnji anketi stranko Služabnik ljudstva, kot se imenuje stranka Zelenskega, volilo 34,4 odstotka Ukrajincev, kar je manj, kot so kazale prejšnje ankete, a še vedno veliko več kot katerokoli drugo stranko. Na primer Porošenkova stranka, ki je bila najmočnejša v dozdajšnjem parlamentu, bi dobila samo še 5,8 odstotka glasov.

Neposrečena izbira sodelavcev

Sicer je Zelenski pred nekaj dnevi, ko je obiskal Bruselj in se na srečanju s predsednikom evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem spričo njegove šaljivosti počutil kot riba v vodi, zatrjeval, da zagovarja interese Ukrajincev in ne Kolomojskega. Odvetnika Bohdana pa ni postavil na čelo svojega štaba zato, ker je človek Kolomojskega, ampak zato, ker je edini med sodelavci, ki ima izkušnje v vladi (preostali so iz šovbiznisa). Vsaj tako je Zelenski govoril v Bruslju. V Bruslju, kjer se je srečal tudi s Trumpovim zetom Jaredom Kushnerjem, se je zavzel za članstvo Ukrajine v Natu in EU. Dal je vedeti, da je sicer res novi predsednik, a hoče nadaljevati staro, Porošenkovo zunanjo politiko Ukrajine.

Morda je izgubil nekaj podpore zato, ker je veliko njegovih volilcev iz vzhodne Ukrajine razočaranih nad njim, potem ko je pred volitvami obljubljal, da bo odpravil omejitve pri uporabi ruščine in da se bo s Putinom pogajal neposredno. Očitno mora zdaj, ko je postal predsednik, bolj upoštevati interese Ukrajine in v svojih izjavah mora biti previden. Še bolj kot prej se kaže kot domoljuben in prozahodni.

Najbrž bo razočaral tudi druge Ukrajince, glede na to, kako velika pričakovanja vzbuja.