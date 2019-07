Kot so sporočili z uprave za zaščito in reševanje, so posredovali gasilci iz sedmih prostovoljnih gasilskih društev in dveh poklicnih enot. V neurju je meteorna voda zalivala prostore stanovanjskih objektov, garažno hišo, dvorišče stanovanjskega objekta in več odsekov cest. Močan veter, ki je spremljal neurje, pa je podrl drog elektroenergetskega voda in odkril streho gospodarskega objekta.

V ponedeljek bo povečini sončno, predvsem v gorskem svetu pa lahko nastane kakšna nevihta. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem do okoli 22, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija.