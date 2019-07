Televizijski posnetki so prikazali prevernjene avtomobile, padla drevesa, odkrite strehe in zemeljske plazove v regiji Halkidiki v bližini mesta Solun.

»Šest turistov je umrlo in najmanj 30 ljudi je bilo ranjenih med ciklonom,« je sporočil vodja civilne zaščite na severu Grčije Haralambos Steriadis.

Po navedbah prič je neurje trajalo zgolj 20 minut. V neurju so umrli češki par, čigar karavan je odpihnil veter, ruski oče in njegov sin, na katera je padlo drevo, ter romunska ženska in njen otrok, na katera so padle ruševine neke stavbe.

»Šlo je za fenomen brez primere« z zelo silovitim vetrom, tornadi in silovito neurje s točo, je dejal Steriadis in dodal, da so v Halkidiki razglasili izredne razmere.

Neurje je prizadelo sever Grčije, potem ko se je v državi živo srebro v zadnjih dveh dneh povzpelo do 37 stopinj Celzija.